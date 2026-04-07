Παναθηναϊκός: Η 12άδα κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Μέσα ο Γκραντ
Στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Τζέριαν Γκραντ.
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- Fuel Pass: Συνεχίζονται τα εμπόδια στις αιτήσεις
- Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ επειδή ο γάτος της έκοβε βόλτες την αυλή του γείτονα
- Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει μαζί του στη 12άδα τον Τζέριαν Γκραντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο χέρι και δοκίμασε χθες να προπονηθεί. Έτσι ο Τούρκος τεχνικός αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή και μένει να δούμε αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής.
Θυμίζουμε πως εκτός είναι επίσης οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που αντιμετωπίζουν άλλους τραυματισμούς.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου
Ακύρωσε εισιτήρια οπαδών του Παναθηναϊκού η Μπαρτσελόνα λίγο πριν το τζάμπολ
Τα απρόοπτα δεν έλλειψαν στη Βαρκελώνη, αφού αρκετοί οπαδοί των πράσινων είδαν τα εισιτήριά τους να ακυρώνονται ύστερα από ενέργειες των Καταλανών, ακόμα και εκείνα που είχαν αγοραστεί από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.
Προφανώς η εν λόγω εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, όσο και του ίδιου του Παναθηναϊκού, που θα προσπαθήσουν να βρουν μία λύση έστω και την τελευταία στιγμή για να μην μείνει κόσμος εκτός γηπέδου.
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Champions League (vids)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν 1-2: Άλμα πρόκρισης για τους Βαυαρούς (vids)
- Σπόρτινγκ-‘Αρσεναλ 0-1: Χρυσή αλλαγή ο Χάβερτς για τους κανονιέρηδες, «χτύπησε» στο 90+1’ (vid)
- Αταμάν: «Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα πλέι οφ»
- Μπαρτζώκας: «Τρομερό παιχνίδι από Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ»
- Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93: Έσπασε την «κατάρα» και πάει για 6άδα!
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Τη… διέλυσε με σούπερ δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ
