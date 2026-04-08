Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι αλλάζει με την τροποποίηση του συστήματος παραπομπών σε ειδικό γιατρό – Πώς θα κλείνουμε ραντεβού
Υγεία 08 Απριλίου 2026, 11:04

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διευκρινίσεις για την αλλαγή στο σύστημα παραπομπών σε ειδικό γιατρό μετά την ψήφιση τροπολογίας δίνει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο, η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος.

Η τροπολογία προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε ιατρό ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα. Ο πολίτης δεν θα υφίσταται οικονομική επιβάρυνση για επισκέψεις σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό του ή οποιονδήποτε γενικό ιατρό ή παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

Στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών (μέσω παραπεμπτικού από ιατρό της ΠΦΥ), τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα ενός έτους με την έκδοση μόνο ενός παραπεμπτικού.

«Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο προσθέτει ότι με την τροποποίηση της διάταξης του συστήματος παραπομπών, επιλύονται πρακτικά και λειτουργικά εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω συστήματος παραπομπών. Ειδικότερα, «η ρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. προσωρινές απουσίες ιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρούς και δομές του δημόσιου συστήματος υγείας και σε παρόχους συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι», τονίζει το υπουργείο Υγείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Υγεία 07.04.26

Σύνταξη
Υγεία 07.04.26

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα 03.04.26

Σύνταξη
Διεθνής έρευνα 01.04.26

Σύνταξη
Κίνδυνος 01.04.26

Σύνταξη
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστήμες 08.04.26

Σύνταξη
Love birds 08.04.26

Έφη Αλεβίζου
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Σύνταξη
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Σύνταξη
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μητσοτάκη 08.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 08.04.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Σύνταξη
Champions League 08.04.26

Σύνταξη
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Μαργαρίτα Βεργολιά
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Euroleague 08.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο