Γιορτή σήμερα 8 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ψάχνετε να δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Απριλίου; Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποιο ευρέως γνωστό και διαδεδομένο όνομα, ωστόσο τιμώνται σημαντικοί Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σήμερα, 8 Απριλίου, τιμώνται οι εξής Άγιοι:

Άγιος Αγάβος ο Απόστολος

Άγιος Ασύγκριτος ο Απόστολος

Άγιος Ερμής ο Απόστολος

Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος

Άγιος Φλέγων ο Απόστολος

Άγιος Κελεστίνος, Πάπας Ρώμης

Άγιος Παυσίλυπος ο Μάρτυρας

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, γι’ αυτό και η ημέρα θεωρείται «ήσυχη» από πλευράς ονομαστικών εορτών.

Μεγάλη Τετάρτη – Η σημασία της ημέρας

Η Μεγάλη Τετάρτη αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι αφιερωμένη στη γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού, εκφράζοντας μετάνοια και βαθιά πίστη.

Το απόγευμα τελείται το Ιερό Ευχέλαιο, ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια της Εκκλησίας, που συνδέεται με τη συγχώρεση και την ίαση ψυχής και σώματος.

Υπάρχει γιορτή σήμερα;

Αν και πολλοί αναζητούν «γιορτή σήμερα 8 Απριλίου», δεν υπάρχει κάποιο δημοφιλές όνομα που να έχει την τιμητική του. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα έχει έντονη θρησκευτική σημασία και ξεχωρίζει στο εορτολόγιο λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας.

