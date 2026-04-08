Η Ρένια Λουϊζίδου βρέθηκε προσκεκλημένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόν1» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και την βοήθεια που της προσέφερε ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος.

Ρένια Λουϊζίδου: Η πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Μπέζου στα πρώτα βήματα

«Η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα ήταν σε μία επιθεώρηση, με έναν all-star θίασο. Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Μίνα Αδαμάκη, […]. Τότε, οι νεότεροι του θιάσου ήταν ο Γιάννης Μπέζος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αυτοί που προσεχώς γίναμε “Απαράδεκτοι”» είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Ήταν επιθεωρησιακά νούμερα και βρέθηκε ένα νούμερο που το είχε ο Γιάννης ο Μπέζος. Ήταν ένας ανδρικός ρόλος και ένας γυναικείος, τον οποίον έψαχναν ποιος θα τον κάνει.

Δοκιμάσανε εμένα ως πολύ καινούργια και είπαν “Οκέι, ας το κάνει η μικρή”. Ο Γιάννης ήταν 10 χρόνια ηθοποιός, πολύ πιο έμπειρος από εμένα, όμως και εκείνος πολύ νέος, με πολύ αυτοπεποίθηση και ξέροντας τι κάνει.

Εμένα έτρεμε το φυλλοκάρδι μου. Νομίζω πως αν το νούμερο αυτό δεν ήταν μαζί του, δεν θα είχα καταφέρει να βγω στην σκηνή και να το πω» ολοκλήρωσε η ηθοποιός.

Η Ρένια Λουϊζίδου και ο Γιάννης Μπέζος από εκείνη την εποχή διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.