Δώρο Πάσχα 2026: Τέλος χρόνου για την πληρωμή του

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 στους εργαζομένους τους.

Ποιοι λαμβάνουν Δώρο Πάσχα

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση και είτε έχουν σύμβαση ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μισθό, ενώ για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο ισούται με 15 ημερομίσθια. Το τελικό ποσό εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που έχει διαρκέσει η εργασιακή σχέση.

Η καταβολή των αποδοχών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων, με σαφή αναφορά στην αιτιολογία και στο χρονικό διάστημα που καλύπτει η πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Πώς υπολογίζεται

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος. Προϋπόθεση για τη λήψη του είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης μέσα στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν 15 ημέρες πριν από το Πάσχα.

Σε περιπτώσεις όπου η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την ημερομηνία αυτή — είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω παραίτησης — αλλά εντός της περιόδου υπολογισμού, ως βάση λαμβάνονται οι αποδοχές της ημέρας αποχώρησης. Συγκεκριμένα, για εργαζόμενους με μισθό αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ενώ για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας. Ακόμη και εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούνται αναλογία του δώρου.

Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εγκαίρως, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση. Η υπόθεση διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης κατά του εργοδότη, ενώ ενημερώνεται και η αστυνομία ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.