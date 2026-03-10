Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί – Πώς υπολογίζεται

Πλησιάζει η περίοδος του Πάσχα και χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναζητούν πληροφορίες για το Δώρο Πάσχα 2026, τόσο για την ημερομηνία καταβολής όσο και για το ποσό που δικαιούνται. Η πληρωμή του αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών και αφορά όλους τους μισθωτούς που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα 2026

Έως και την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα 2026 στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το τρέχον έτος.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου.

Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Παραδείγματα ποσών

Μισθός 830 ευρώ → περίπου 432 ευρώ δώρο Πάσχα

Μισθός 1.000 ευρώ → περίπου 520 ευρώ

Μισθός 1.500 ευρώ → περίπου 781 ευρώ

Μισθός 2.000 ευρώ → περίπου 1.041 ευρώ

Μόνο σε χρήμα

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις αποδοχές αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Η καταβολή, δε, γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Επίσης, το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Πάσχα

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε οκτώ (8) ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Τι συμβαίνει αν δεν πληρωθεί το Δώρο Πάσχα

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή τους αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr).

Πηγή: OT