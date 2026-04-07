Σερβικά ΜΜΕ: «Τελειώνει από τη Ραντνίτσκι Νις ο Λεμονής»
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία τις τελευταίες ώες, ο Τάκης Λεμονής αποχωρεί από τον πάγκο της Ραντνίτσκι μετά από μόλις 11 αγώνες.
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι Νις, ο Τάκης Λεμονής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart.
Μπορεί να ξεκίνησε εξαιρετικά την πορεία του στον σερβικό πάγκο, όμως τα ανεπιτυχή αποτελέσματα έφεραν το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως αναφέρουν στη Σερβία.
«Μία ημέρα πριν από τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου της Mozzart Bet Superliga εναντίον της Βοϊβοντίνα στο Νόβι Σαντ, έρχονται συγκλονιστικά νέα από τη Νις: όπως μαθαίνει το Mozzart Sport, ο Τάκης Λεμονής δεν είναι πλέον προπονητής της Ραντνίτσκι», αποκαλύπτει το σερβικό ρεπορτάζ.
Ο Έλληνας τεχνικός αποχωρεί από την Ραντνίτσκι Νις μετά από 11 ματς και απολογισμό 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ξεκίνησε εντυπωσιακά, έκανε επτά σερί αγώνες χωρίς ήττα (μεταξύ των οποίων τέσσερις νίκες) και εκεί που η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό, βρέθηκε κοντά στα playoffs. Ωστόσο, τρεις συνεχόμενες ήττες έφεραν και πάλι την ομάδα κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
