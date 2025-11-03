Τραγωδία στην Σερβία – Πέθανε στο γήπεδο ο προπονητής της Ραντνίτσκι

Σοκαριστική είδηση από τη Σερβία με τον προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς, να καταρρέει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μλάντοστ για το πρωτάθλημα και να χάνει τη ζωή του.

Μόλις στα 44 του χρόνια ο νεαρός τεχνικός «έσβησε» ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο καθώς στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης σωριάστηκε δίχως να έχει τις αισθήσεις του. Αμέσως οι γιατροί έπεσαν πάνω του για τις πρώτες βοήθειες ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το ματς συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως ο Ζίζοβιτς δεν τα κατάφερε αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Το παιχνίδι όπως είναι λογικό διεκόπη ορτιστικά, με τους παίκτες των δύο ομάδων να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί.

Πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα ενώ ο κόσμος στις κερκίδες κοιτούσε αποσβολωμένος. Όπως είναι λογικό η είδηση έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει συγκλονίσει τον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Ακόμη πάντως δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

O Ζίζοβιτς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι στις 23 Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν στην Μπάνια Λούκα, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

Η στιγμή που γίνεται γνωστή η είδηση του θανάτου του: