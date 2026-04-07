07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07 Απριλίου 2026, 10:39

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Του Γιάννη Υφαντόπουλου

Η οικονομική βιωσιμότητα αποτέλεσε τον κύριο στόχο λειτουργίας των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη διαθέτοντας το 10% του ΑΕΠ για την υγεία του πληθυσμού.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (27 Μαρτίου 2026), μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης λόγω της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, και της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, επιστέφει σε μια αναπτυξιακή πορεία με άνοδο των δαπανών υγείας από το 9,16% το 2021 στο 9,92% το 2024.

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι επενδύσεις σε ενεργειακά συστήματα διαχείρισης των νοσοκομείων, εξοικονομούν και απελευθερώνουν πόρους για τη φροντίδα και την ποιότητα υγείας των ασθενών. Συμβάλλουν επιπλέον στην κοινωνική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη πρόσβαση των Ελλήνων στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Τα τελευταία χρόνια ο επιστημονικός διάλογος έχει μετατοπιστεί από την στενή λογιστική έννοια της βιωσιμότητας σε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση που βασίζεται στον συνδυασμό της οικονομικής βιωσιμότητάς με το περιβάλλον και την κλιματική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τα πορίσματα ευρωπαϊκών μελετών, ο τομέας της υγείας ευθύνεται για το 5% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την μακροχρόνια βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και την αντιμετώπιση των υγειονομικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, επικεντρώνεται στο όραμα της δημιουργίας μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας» με τη ταυτόχρονη χρηματοδότηση των προγραμμάτων EU4Health. Η Επιτροπή της ΕΕ-27 για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, προτείνει την ανάπτυξη του «Πράσινου Νοσοκομείου» μέχρι το 2050, με την υιοθέτηση των «πράσινων προμηθειών» στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Η ΕΕ μέσω της  «Φαρμακευτικής Στρατηγικής για την Ευρώπη» προωθεί την πράσινη παραγωγή φαρμάκων μειώνοντας τη ρύπανση από τα φαρμακευτικά κατάλοιπα και ενθαρρύνοντας τις οικολογικές συσκευασίες.

Το μέλλον της βιωσιμότητας του ελληνικού ΕΣΥ βρίσκεται στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που αποβλέπει στην αρμονική ενσωμάτωση της οικονομίας, με το περιβάλλον και την κλινική αριστεία

Το σύστημα υγείας χρειάζεται τεχνολογίες αιχμής για βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και κλινικής αποτελεσματικότητας

Στην Ελλάδα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τον τίτλο  «Ελλάδα 2.0», αντιπροσωπεύει – μετα την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) τη δεκαετία του 1980 – τη σημαντικότερη παρέμβαση στον Τομέα της Υγείας, με πολλές προκλήσεις για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) διαθέτει 1,5 δις. ευρώ για την υγεία, με στόχο τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο, νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο σε ένα ανθεκτικό, ψηφιακό και προσανατολισμένο στην πρόληψη σύστημα υγείας. Οι πρωτοβουλίες του RRF βασίζονται σε τρείς πυλώνες:

1) την «πράσινη» αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών

2) τον ψηφιακό μετασχηματισμό και

3) την επένδυση στην πρόληψη.

Η «Πράσινη αναβάθμιση» αποβλέπει στην κλινική και περιβαλλοντική αντικατάσταση των απαρχαιωμένων κτιριακών και τεχνολογικών εξοπλισμών με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν την διαγνωστική ακρίβεια και την κλινική αποτελεσματικότητα. Πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ, για την περίοδο 2025-2026, αποτελεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση μετάβασης, από ένα γραφειοκρατικό σε ένα διαφανές και αποδοτικό σύστημα υγείας. Οι κύριες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

1)Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ραντεβού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας μέσω τηλεφωνικής γραμμής «1566».

2) το my Health App που αποτελεί τον ψηφιακό φάκελο όλων των πολιτών με αναφορές στις διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις, και ιατρικές βεβαιώσεις.

3) Ο Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας με πλήρη αναφορά στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και την απαιτούμενη διαδραστικότητα του φακέλου με όλες τις δομές υγείας.

4) Η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των νοσοκομείων ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.

5) Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής που διασφαλίζει  τη γεωγραφική πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ των υγειονομικών δομών. Παρέχει επιπλέον, εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων νησιών και ορεινών περιοχών μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Τα Εθνικά Προγράμματα «Σπύρος Δοξιάδης» και «Προλαμβάνω» αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων καρκίνου του μαστού, καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Το μέλλον της βιωσιμότητας του ελληνικού ΕΣΥ βρίσκεται στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που αποβλέπει στην αρμονική ενσωμάτωση της οικονομίας, με το περιβάλλον και την κλινική αριστεία. Οι καθυστερήσεις των προηγούμενων χρόνων στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων δίνουν την ευκαιρία άμεσης μετάβασης από το χθες, σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της, στη άριστη κλινική και οικονομική διαχείριση των πόρων.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τεχνική, αλλά πολιτισμική.

Οι διοικητές των νοσοκομείων θα πρέπει να δουν πέρα από τον βραχυπρόθεσμο προϋπολογισμό του επομένου έτους και να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμες υποδομές που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου

Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του μέλλοντος θα πρέπει να μεταμορφωθούν από «κέντρα-ασθένειας» σε «κόμβους βιωσιμότητας», προστατεύοντας τη δημόσια υγεία όχι μόνο μέσω της θεραπείας, αλλά και μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος.

  • Ο κ. Γιάννης Υφαντόπουλος (D. Phil) είναι Ακαδημαϊκός Συντονιστής στο MBA University of Athens Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΚΠΑ.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ανισότητα και παιδικός καρκίνος – Σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις φτωχότερες χώρες
Ο παιδικός καρκίνος ήταν το 2023 η όγδοη κύρια αιτία θανάτου σε μικρή ηλικία - Ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες και φτωχές χώρες με αδύναμα υγειονομικά συστήματα

Φυτοφάρμακα και καρκίνος – Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά
Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Χημική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλαστικά συνδέεται με πρόωρους τοκετούς και θανάτους νεογνών
Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε πλαστικά οικιακά προϊόντα, καλλυντικά, απορρυπαντικά και εντομοαπωθητικά - Διασπάται σε σωματίδια και εισέρχεται στο σώμα μέσω της τροφής, του αέρα και της σκόνης

Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Πρ

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

