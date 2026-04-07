Χρήστος Λούλης: Όταν ήταν 20 χρόνων και έπαιξε στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση
Ο Χρήστος Λούλης με ένα διαφορετικό look, όταν ήταν 20 χρόνων.
Ο Χρήστος Λούλης, σε ένα video που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Tik Tok έχει εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που τον γνωρίζουμε σήμερα.
Ήταν η εποχή που ήταν φοιτητής με μακριά μαλλιά και πιασμένα αλογοουρά.
Ο γνωστός ηθοποιός μαζί με συμφοιτητές του από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ με παρουσιάστρια τη Μαίρη Μηλιαρέση.
Χρήστος Λούλης: Το 1996 στο Ρουκ Ζουκ
@v_for_viral_ Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996) #greektv #foryoupage #mpesfypgamw #viralvideos #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – ALL VIRAL | Videos & Content
Το «Ρουκ Ζουκ» εμφανίστηκε στην ελληνική τηλεόραση από το 1994 έως το 1997, ενώ από το 2017 έως σήμερα το παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια.
Από τις σπουδές στα οικονομικά στο Θέατρο Τέχνης
Ο Χρήστος Λούλης,σε ηλικία 20 ετών εγκατέλειψε τις σπουδές του στα οικονομικά για να ακολουθήσει το πάθος του για την υποκριτική, φοιτώντας στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν. Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, ο ηθοποιός έχει ερμηνεύσει πολλούς και απαιτητικούς ρόλους τόσο στο θέατρο, όσο στον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη.
