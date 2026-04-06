Μπορεί το Πάσχα να έχει πλέον περάσει για τους Καθολικούς, αλλά πολλοί βιάζονται ήδη να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις στην Ευρώπη για το 2026.

Από την Πορτογαλία έως την Ελλάδα για όσους αναζητούν τον ήλιο, έως την Ιρλανδία για όσους επιδιώκουν πιο δροσερές μέρες, η ήπειρος είναι γεμάτη με ονειρεμένους προορισμούς.

Ωστόσο, μια περιοχή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες — και όχι, δεν πρόκειται για τις συνήθεις μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ισπανία, η Γαλλία ή η Ιταλία.

Η Δαλματία στην κορυφή

Η Αδριατική περιοχή της Κροατίας, ή Δαλματία, είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός στην ΕΕ για τους παραθεριστές, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που αναλύθηκαν από το Europe in Motion.

Από τον Ιούνιο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρατήσεων ξενοδοχείων από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην ΕΕ: 34 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις μέσω των Airbnb, Booking και Expedia.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί.

Τι κάνει την ακτή της Κροατίας ξεχωριστή;

Η φυσική ομορφιά της ακτής της Αδριατικής, το ζεστό κλίμα και η ιστορία φαίνεται να είναι οι κύριοι παράγοντες έλξης για όσους έρχονται από άλλες περιοχές της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Οι τουρίστες προσελκύονται από τη μεγάλη ακτογραμμή της περιοχής, η οποία είναι γεμάτη με γοητευτικές παραθαλάσσιες πόλεις και έχει θέα σε μια σειρά από μικρά νησιά που βρέχονται από κρυστάλλινα νερά.

Είναι επίσης γνωστή για την πολιτιστική της σκηνή και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της, γεγονός που την καθιστά δημοφιλή για όσους κάνουν οδικό ταξίδι μιας εβδομάδας.

Η πόλη του Σπλιτ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς επιτρέπει στους τουρίστες να απολαύσουν ιστορικά μνημεία, όπως το ρωμαϊκό παλάτι του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, παράλληλα με το μπάνιο τους στην απομονωμένη παραλία Κασιούνι.

Επιπλέον, μόλις μία ώρα με το πλοίο από το Σπλιτ βρίσκεται το νησί Χβαρ, το οποίο είναι γνωστό για σημεία για καταδύσεις, όπως το Γερόλιμ και το Μαρίνκοβατς.

Οι λάτρεις της ιστιοσανίδας επισκέπτονται επίσης συχνά το νησί Μπρατς, ακριβώς δίπλα στο Χβαρ.

Στην περιοχή της Μακάρσκα, το Biokovo Skywalk έχει αναδειχθεί σε κύριο πόλο έλξης. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων και η αποβάθρα σε σχήμα πέταλου με γυάλινο δάπεδο προσφέρει πανοραμική θέα στην Αδριατική, προσελκύοντας τόσο περιστασιακούς επισκέπτες όσο και έμπειρους πεζοπόρους που είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν το δύσβατο έδαφος της οροσειράς Biokovo.

It provides panoramic views of the Adriatic Sea, nearby islands, and the surrounding mountains Visitors can walk on the glass floor and experience the thrill of looking directly down onto the cliffs and valleys beneath.

Πιο νότια, το Ντουμπρόβνικ παραμένει ο πιο γνωστός προορισμός της περιοχής.

Οι αναλυτές του κλάδου αποδίδουν τη διαρκή δημοτικότητά του στο γεγονός ότι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στην παγκόσμια αναγνώρισή του ως τοποθεσία γυρισμάτων για το «King’s Landing» στη σειρά «Game of Thrones».

Δραστηριότητες όπως οι περιηγήσεις στα τείχη της πόλης και το καγιάκ στο ηλιοβασίλεμα έχουν γίνει βασικά στοιχεία της τοπικής τουριστικής οικονομίας.

Ωστόσο, η περιοχή είναι επιρρεπής στον υπερπληθυσμό το καλοκαίρι, γεγονός που ωθεί πολλούς να κατευθυνθούν προς τις παραθαλάσσιες πόλεις Ζαντάρ ή Σίμπενικ για μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.

Ποιες άλλες περιοχές στην Ευρώπη περιλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα;

Η ακτή της Αδριατικής στην Κροατία μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή του αριθμού των κρατήσεων για καλό λόγο, αλλά το υπόλοιπο της πρώτης δεκάδας — σε περιφερειακό επίπεδο — αποτελείται από ένα γαλλο-ισπανικό δίδυμο, με την Ανδαλουσία, την Προβηγκία, την Κοινότητα της Βαλένθια, την Καταλονία, την Οξιτανία, τη Νέα Ακουιτανία, την περιοχή του Παρισιού, την Ωβέρνη-Ροδανό-Άλπεις και τις Καναρίους Νήσους να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Η μόνη εξαίρεση είναι η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση.

Μπορεί ο υγιής τουριστικός τομέας της Ευρώπης να ξεπεράσει ένα ασταθές 2026;

Υπάρχει επίσης μια μικρή ανακατάταξη στην κατάταξη σε εθνικό επίπεδο.

Η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 108 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που έχουν κρατηθεί για το καλοκαίρι του 2025, ενώ η Ισπανία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 91 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 75 εκατομμύρια.

Συνολικά, ο τουριστικός τομέας φαίνεται εξαιρετικά υγιής, σύμφωνα με την Eurostat.

Εξετάζοντας το 2025 στο σύνολό του, οι τουρίστες πέρασαν περίπου 950 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχείας διαμονής που κρατήθηκαν online, σημειώνοντας αύξηση 11,4% από το 2024 και άλμα 32,4% από το 2023.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη προειδοποίηση που πλανάται πάνω από το 2026.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη προκαλέσει απότομη αύξηση στο κόστος του πετρελαίου και των καυσίμων αεροσκαφών, κάτι που ενδέχεται να αναγκάσει ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να περικόψουν τις πτήσεις και να αυξήσουν τις τιμές για να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές στην προσφορά.