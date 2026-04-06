Εξελίξεις Τώρα: Πρωτιά στην τηλεθέαση μέσα στο Σαββατοκύριακο

Όταν η επικαιρότητα τρέχει, οι τηλεθεατές επιλέγουν MEGA. Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Σε μια περίοδο καταιγιστικών πολιτικών γεγονότων και διεθνούς αστάθειας, η ενημερωτική εκπομπή του MEGA αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές. Συγκεκριμένα, οι «Εξελίξεις τώρα» κατέλαβαν την πρώτη θέση στον μέσο όρο του διημέρου, σημειώνοντας ποσοστό 15,6% στο γενικό σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους κοινό, το ενημερωτικό μαγκαζίνο άγγιξε το 18,1%, ενώ η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε κατά μέσο όρο τους 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η Αναστασία Γιάμαλη και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, με συνέπεια και διεισδυτική ματιά, συνεχίζουν να εστιάζουν στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, προσφέροντας αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και αναλύσεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.