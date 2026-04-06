Εξελίξεις Τώρα: Πρωτιά στην τηλεθέαση μέσα στο Σαββατοκύριακο
Η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα με την Αναστασία Γιάμαλη κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης
- Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Χειροπέδες σε εφοριακό στη Θεσσαλονίκη επειδή ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει ελέγχων
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
Όταν η επικαιρότητα τρέχει, οι τηλεθεατές επιλέγουν MEGA. Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.
Σε μια περίοδο καταιγιστικών πολιτικών γεγονότων και διεθνούς αστάθειας, η ενημερωτική εκπομπή του MEGA αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές. Συγκεκριμένα, οι «Εξελίξεις τώρα» κατέλαβαν την πρώτη θέση στον μέσο όρο του διημέρου, σημειώνοντας ποσοστό 15,6% στο γενικό σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους κοινό, το ενημερωτικό μαγκαζίνο άγγιξε το 18,1%, ενώ η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε κατά μέσο όρο τους 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Η Αναστασία Γιάμαλη και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, με συνέπεια και διεισδυτική ματιά, συνεχίζουν να εστιάζουν στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, προσφέροντας αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και αναλύσεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
- Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για τον μήνα Μάιο
- Συναγερμός στην αγγλική αστυνομία για τον ημιτελικό Κυπέλλου Τσέλσι – Λιντς στο Γουέμπλεϊ
- Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
- Καρεμπέ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»
- Fuel Pass: Έπεσε ακόμα δεν άνοιξε η πλατφόρμα
- Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα – Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
- Σκαριόλο: «Ο Ολυμπιακός είναι δικαιωματικά το No1 αυτή τη στιγμή»
- Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles
