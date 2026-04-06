Τέμπη: Αυτό είναι το υλικό που είχαν «κρυφό» οι δικαστικοί πραγματογνώμονες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το υλικό που αποδείχθηκε ότι έκρυβαν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες και δεν το είχαν συμπεριλάβει στη δικογραφία της δίκης των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές φωτογραφίες και βίντεο κατασχέθηκαν με εντολή του δικαστηρίου (στη δίκη για τα χαμένα βίντεο) έπειτα από την ομολογία του διορισμένου δικαστικού πραγματογνώμονα από την Τροχαία Λάρισας, κ. Μπατζόπουλου για την απουσία του υλικού από τη δικογραφία.

Όπως είχε αποκαλύψει το in από τις 5 Απριλίου, οι δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο που είχαν στις οικίες τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες αποτυπώνουν τόσο τις ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και τις ενέργειες των συνεργείων αποκατάστασης του χώρου, που ξεκίνησαν να «μπαζώνουν» το χώρο λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα.

«Να γιατί υπήρξαν τόσα κενά στις έρευνες»

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΕΔΑΠΟ και ειδικούς συμβούλους οικογενειών, τα στοιχεία αυτά είναι σοκαριστικά, καθώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο μηδέν της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς, βλέπουν τι συνέβη λίγες ώρες μετά τη μοιραία σύγκρουση και διαπιστώνουν τους λόγους που έμειναν σοβαρά κενά στην αναζήτηση των αιτιών της τραγωδίας.

«Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τι συνέβη και υπήρξαν τόσα κενά στις έρευνες στη συνέχεια» σημείωσαν στο in άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση των Τεμπών.

Το σχέδιο του «μπαζώματος»

Παράλληλα, η διαδικασία των εργασιών στο σημείο που έγινε η σύγκρουση των δύο τρένων, αποτυπώνει ένα σχέδιο «μπαζώματος» που φαίνεται να τίθεται σε λειτουργία λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία.

«Αυτά που έχουν καταγραφεί, δείχνουν και την ακολουθία κάποιων γεγονότων. Οπότε ότι και να ισχυριστεί κανείς, αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Αποδεικνύεται μια προετοιμασία. Κάποιος πήγε με σκοπό να κάνει κάτι, δεν του έτυχε» σημείωσε μιλώντας στο Open ο ειδικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων Κώστας Λακαφώσης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες δείχνουν ότι οι διαδικασίες έρευνας δεν έγιναν σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας. «Δεν υπήρχε περίμετρος στο σημείο, όποιος ήθελε πλησίαζε εκεί» πρόσθεσε.

«Φαίνεται κάποια στιγμή να έχει μείνει μόνος του και να ερευνά το σημείο ένας άνθρωπος με κόκκινη στολή που αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκει στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μια πολύ καλά οργανωμένη εθελοντική ομάδα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τόσο σε ορεινές διασώσεις στον Όλυμπο όσο και σε μεγάλες φυσικές καταστροφές και πάντα βοηθά σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Όμως, είναι τεράστιο πρόβλημα ενός υποτίθεται οργανωμένου κρατικού μηχανισμού όταν ένας ιδιώτης εθελοντής, του οποίου δεν έχει καταγραφεί καν η ταυτότητα, να μένει μόνος του να κάνει την έρευνα για ανθρώπινα υπολείμματα, λίγη ώρα πριν το τελικό μπάζωμα, ενώ απουσιάζουν οι κρατικοί λειτουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται στο σημείο και να κάνουν εξονυχιστική έρευνα κρατώντας τον χώρο αυστηρά προστατευμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία» συμπλήρωσε ο κ. Λακαφώσης.

Και ας μην ξεχνάμε ότι ο φάκελος «φωτογραφίες από κινητό Παντρεμένου» είναι ένας μόνο από τους πολλούς φακέλους του κατασχεμένου υλικού, υπάρχουν πολλά ακόμα σημαντικά που θα έπρεπε να έχουν εισφερθεί στην κύρια δικογραφία και να έχουν αξιολογηθεί αντί να ανακαλύπτονται κατά τύχη μετά από τρία χρόνια.