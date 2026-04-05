newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Κόσμος 05 Απριλίου 2026, 22:50

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι βρέθηκαν πυροκροτητές και εκρηκτικά «καταστροφικής ισχύος» κοντά στον αγωγό «Balkan Stream», ο οποίος διέρχεται από τη Σερβία και τροφοδοτεί την Ουγγαρία με ρωσικό φυσικό αέριο. Οι ηγέτες της Σερβίας και της Ουγγαρίας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι βρέθηκαν εκρηκτικά κοντά σε αγωγό στη Σερβία που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία.

«Οι μονάδες μας εντόπισαν εκρηκτικά καταστροφικής ισχύος», ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε ανάρτησή του στο Instagram. Ανέφερε ότι «δύο μεγάλα πακέτα εκρηκτικών με πυροκροτητές» εντοπίστηκαν στην Καντζίτσα, στο βόρειο τμήμα της Σερβίας, «μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά» από τον αγωγό φυσικού αερίου Balkan Stream. Πρόσθεσε πως όποιος απειλεί τις υποδομές της Σερβίας θα αντιμετωπιστεί σκληρά.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας της χώρας του για να συζητήσουν την κατάσταση. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε […] υπήρχε μια προετοιμασμένη πράξη σαμποτάζ», δήλωσε ο Όρμπαν μετά τη συνεδρίαση.

Οι δύο ηγέτες δεν έδωσαν αμέσως περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ευρήματα ούτε παρέθεσαν φωτογραφίες, όπως σημειώνει η DW (σ.σ. Δημοσίευσαν προ ολίγου τα σερβικά ΜΜΕ).

View this post on Instagram

A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Η Ουκρανία απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση για τα εκρηκτικά στη Σερβία

Ο «Balkan Stream» είναι ένας αγωγός που διέρχεται από τη Βουλγαρία και τη Σερβία, συνδέοντας την Ουγγαρία με το ρωσικό φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι «η Ουκρανία προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια», αλλά δεν προχώρησε στο να κατηγορήσει άμεσα την Ουκρανία ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υποτιθέμενη δολιοφθορά. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις προσπάθειες να συνδεθεί ψευδώς η Ουκρανία με το περιστατικό των εκρηκτικών που βρέθηκαν κοντά στον αγωγό «TurkStream» στη Σερβία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Γκεόργκι Τίχι.

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Πιθανότατα πρόκειται για ρωσική επιχείρηση υπό ψευδή σημαία, στο πλαίσιο της έντονης παρέμβασης της Μόσχας στις ουγγρικές εκλογές.» Τόσο η Σερβία όσο και η Ουγγαρία εξαρτώνται από το εισαγόμενο ρωσικό φυσικό αέριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές ενός άλλου αγωγού που έχει υποστεί ζημιά και διέρχεται από την Ουκρανία, γεγονός που έχει διακόψει τη ροή ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η ουγγρική αντιπολίτευση αμφισβητεί τη χρονική στιγμή

Η ανακοίνωση έρχεται επίσης μία εβδομάδα πριν από τις έντονες εκλογές στην Ουγγαρία, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τον εθνικιστή Όρμπαν στην απώλεια της εξουσίας μετά από 16 χρόνια.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, αντέδρασε στην είδηση κατηγορώντας τον Όρμπαν ότι προσπαθεί να σπείρει πανικό πριν από τις εκλογές.

«Αρκετοί άνθρωποι έχουν δηλώσει δημοσίως ότι κάτι θα συμβεί “τυχαία” στον αγωγό φυσικού αερίου στη Σερβία το Πάσχα, μια εβδομάδα πριν από τις ουγγρικές εκλογές», είπε ο Μαγιάρ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook. «Και έτσι συνέβη».

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν λόγο για αμερικανικά εκρηκτικά

Ο διευθυντής της VBA, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υποστράτηγος Ντούρο Γιόβανιτς ,μίλησε στα ΜΜΕ σχετικά με την ανακάλυψη εκρηκτικών κοντά στην περιοχή Κανίτζα, όπως κατέγραψαν τα σερβικά ΜΜΕ.

«Σήμερα βρήκαμε: εκρηκτικά ειδικά συσκευασμένα, ερμητικά σφραγισμένα, κάψουλες πυροκροτητών ειδικά προετοιμασμένες και συσκευασμένες για μεταφορά, καθώς και ένα ραβδί πυροκροτητή και κατάλληλα εργαλεία και εξαρτήματα για την προετοιμασία αυτού του εκρηκτικού μηχανισμό με σκοπό την πραγματοποίηση σαμποτάζ. Θα σας αποκαλύψω μια λεπτομέρεια από την έρευνα: οι ενδείξεις πάνω στο εκρηκτικό δείχνουν ότι κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ», είπε.

Όπως επεσήμανε και κατέγραψε το nin.rs της Σερβίας, είχαν προηγουμένως πληροφορίες «ότι ένα άτομο από μια ομάδα μεταναστών με στρατιωτική εκπαίδευση θα προσπαθήσει να σαμποτάρει τις υποδομές φυσικού αερίου». Δεν υπάρχει κάποια αναφορά για την καταγωγή του μετανάστη, αλλά έχουν στηθεί μπλόκα σε όλη την περιοχή.

«Για να είμαι ειλικρινής, αντιμετωπίσαμε σκεπτικισμό, αποδοκιμασία και διαφωνίες. Όπως συνέβη όταν έπρεπε να παρουσιάσουμε ενδείξεις ότι η υποδομή φυσικού αερίου ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο», δήλωσε ο Γιοβάνιτς. Ανέφερε ότι η σημερινή επιχείρηση προηγήθηκε καλής επιχειρησιακής εργασίας στο πεδίο και καλής ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες.

Δεν σημαίνει τίποτα που τα εκρηκτικά ήταν αμερικανικά

Ο διευθυντής της VBA επισήμανε ότι έχουν κυκλοφορήσει ψευδείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μέλη των Σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων θα εργάζονται «για λογαριασμό κάποιου άλλου ή τρίτου, εντοπίζοντας ουκρανικά εκρηκτικά και κατηγορώντας τους Ουκρανούς για οργάνωση δολιοφθορών».

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι σημαίνει το ποιος είναι ο κατασκευαστής των εκρηκτικών; Δεν σημαίνει ότι είναι ο πελάτης ή ο εκτελεστής», δήλωσε ο Ντούρο Γιόβανιτς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο