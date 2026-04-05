Εκρηκτική ύλη κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία εντόπισαν οι σερβικές αρχές, στην περιοχή Κάνιζα, στην Βοϊβοντίνα.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «βρέθηκαν δύο σάκοι με εκρηκτική ύλη μεγάλης καταστροφικής ισχύος και πυροκροτητές, 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουγγαρία και πολύ κοντά σε υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου».

Ο Βούτσιτς ανέφερε με ανάρτηση του στο instagram ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτωρ Όρμπαν και τον ενημέρωσε για τα ευρήματα και τις έρευνες που διεξάγονται από την σερβική αστυνομία και τον στρατό.

«Μόλις τελείωσα τη συνομιλία μου με τον Βίκτορ Όρμπαν. Είναι προφανές ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν θα μας αφήσει ήσυχους» αναφέρει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών στον εντοπισμό των εκρηκτικών. Όπως μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και του στρατού ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή όπου εντοπίστηκε το επικίνδυνο υλικό.

Ο αποκαλούμενος «Βαλκανικός αγωγός», ο οποίος αποτελεί προέκταση του «Τουρκικού αγωγού», μέσω Βουλγαρίας μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Σερβία και την Ουγγαρία.

Ο αγωγός αυτός αποτελεί την κυριότερη οδό προμήθειας αερίου για την Σερβία αλλά και για την Ουγγαρία μιας και διακόπηκε η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.