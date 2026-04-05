Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Μύκονο στο ΣΕΦ κι έφτασε εύκολα σε μιαν ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα αλλά σίγουρα το γεγονός της ημέρας ήταν η παρουσία του Κίναν Έβανς στην έδρα των πρωταθλητών Ελλάδος. Ειδικά μάλιστα στα αποδυτήρια της ομάδας του λιμανιού, όπου είχε την ευκαιρία να τα πει για λίγο με τους συμπαίκτες του.

Οι οπαδοί των πειραιωτών που βρέθηκαν στο ΣΕΦ το μεσημέρι της Κυριακής, χειροκρότησαν θερμά τον άτυχο Αμερικανό γκαρντ, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του παίκτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Και τώρα που η Ευρωλίγκα μπαίνει στην τελική της ευθεία, ένα ερώτημα σχηματίστηκε στα χείλη όλων των οπαδών των «ερυθρόλευκων», βλέποντας ξανά τον Αμερικανό άσο στο ΣΕΦ.

Μιλάμε για το μεγαλύτερο «αν» της τελευταίας δεκαετίας σε ότι αφορά τον Ολυμπιακό κι αυτό το ξέρουν όλοι στο «στρατόπεδο» των πειραιωτών και πρώτος απ’ όλους ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Πως θα ήταν τα πράγματα αν (αυτό το αν που προαναφέραμε) ο Κίναν Έβανς δεν είχε ν’ αντιμετωπίσει το νέο σοβαρό τραυματισμό; Αν ο Έβανς δεν είχε τραυματιστεί ξανά και ήταν ο Αμερικανός που θαύμασε όλη η Ευρώπη στην Ζαλγκίρις, πόσο διαφορετική θα ήταν η μεγάλη εικόνα για την ομάδα του λιμανιού;

Είπαμε όμως, η ζωή δεν κυλάει με τα «αν» και ο Ολυμπιακός πορεύεται χωρίς τον Έβανς με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Κανείς βέβαια δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει και ποια ομάδα θα φτάσει τελικά ως το τέλος του δρόμου, αλλά αν ο Έβανς φορούσε σήμερα σορτσάκι και φανέλα του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια, έτοιμος για να παίξει (σε ρυθμούς που έπαιζε στην Ζαλγκίρις) απέναντι στην Μύκονο, τότε θα υπήρχαν και πολύ διαφορετικά δεδομένα.

Ήταν πάντως μια κίνηση από πλευράς Αμερικανού γκαρντ, η οποία δείχνει πολλά και για τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται ο Κίναν Έβανς ενώ διακρίνει εύκολα κάποιος την χαρά όλων στα αποδυτήρια των πρωταθλητών Ελλάδος.

Αν ο Κίναν δεν είχε τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά αρχές Απριλίου, τώρα που θα ξεκινήσει η κουβέντα για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, τώρα που οι «μάχες» θα έχουν τεράστια σημασία.

Έλα όμως που δεν ήταν γραφτό να είναι στο παρκέ ο Αμερικανός άσος των πειραιωτών, αλλά η ευχή όλων είναι να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ.

Και είναι σίγουρο πως αν ο Ολυμπιακός φτάσει στην επίτευξη του μεγάλου του στόχου, την κατάκτηση δηλαδή της Ευρωλίγκας, ο προπονητής, οι συμπαίκτες του αλλά και οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν.