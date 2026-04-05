Με τα δύο χέρια στο «κουμπί πανικού» βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέποντας το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να «ροκανίζει» τη σταθερότητα και την μακροημέρευση της κυβερνητικής παράταξης. Οι «καυτοί» διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν πυκνώσει τα σύννεφα και προμηνύεται έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων.

Τα κομματα της αντιπολίτευσης μιλούν για κυβερνητική που πλειοψηφία στηρίζεται σε μια κρίσιμη μάζα βουλευτών που είναι υπόδικοι ή ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση συνδέει την ανάγκη εκλογών με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Βλέποντας το «βαρομετρικό χαμηλό» να έρχεται, ο πρωθυπουργός, «σπάει» το «σιωπητήριο» με τηλεοπτικό μήνυμα το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06/04). Αν κρίνει κανείς από την κυριακάτικη ανάρτησή του δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσει εστιάζοντας στο διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα με τον Οργανισμό, παραδεχόμενος, ότι από τις κυβερνήσεις του υπήρξαν αστοχίες και λάθη, αλλά και έλλειψη αποφασιστικότητας.

Αναμένεται επίσης να πει ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που εκκίνησε τις έρευνες για τα όσα συνέβησαν με τις παράνομες επιδοτήσεις και έδωσε οξυγόνο στον «άρρωστο» ΟΠΕΚΕΠΕ με την απορρόφηση του από την ΑΑΔΕ.

Η αντιπολίτευση ζητά κάλπες εδώ και τώρα

Με τους κλυδωνισμούς να διαπερνούν συθέμελα την κυβέρνηση και να δοκιμάζουν τη συνοχή της είναι άγνωστο αν η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιστρέψει το βαρύ κλίμα ενώ τα δύσκολα είναι μπροστά και η πίεση των αντιπολιτευόμενων κομμάτων αρχίζει να γίνεται πιεστική.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά επιτακτικά «εκλογές τώρα». Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζει ότι η αλλαγή είναι επιτακτική καθώς η χώρα δεν μπορεί να κυβερνάται από «υπόδικους και εκβιαζόμενους».

Το κόμμα αμφισβητεί τη νομιμοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή στηρίζεται σε βουλευτές που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ο πρωθυπουργός είναι «όμηρος» λόγω των υποκλοπών.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 156, εκ των οποίων οι 20 είναι ελεγχόμενοι υπόδικοι. Με 20 υποδίκους στους 156, η δεδηλωμένη πλειοψηφία, με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση, είναι δεδηλωμένη υπόδικων και ο ένας εκβιάζει τον άλλον και, όλους μαζί, τους εκβιάζει ο κύριος Ντίλιαν, με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη», ανέφερε (MEGA) ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την προσφυγή στις κάλπες, τονίζοντας ότι είναι «η ώρα να φύγει η κυβέρνηση των γαλάζιων ακρίδων». Το κόμμα της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «νονό του επιτελικού κράτους της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας».

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έκρινε ως εθνική ανάγκη την άμεση απομάκρυνση της κυβέρνησης. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην κατηγορία ότι ο πρωθυπουργός είναι «αρχιτέκτονας» ενός συστήματος διαφθοράς που περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Predator και τη συγκάλυψη των Τεμπών.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, καλεί τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει άμεσα ημερομηνία εκλογών. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση καταρρέει μέσα στη «δυσωδία των σκανδάλων» και ότι η θητεία της Μητσοτάκη αποτέλεσε μια «κακή παρένθεση» που πρέπει να κλείσει.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί συνολικά από την πολιτική της κυβέρνησης. Αν και επιτίθεται σφοδρά στον πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος» της διαφθοράς, εστιάζει στον λαϊκό αγώνα ως μέσο για να ανοίξει ένας ελπιδοφόρος δρόμος, πέρα από την απλή εναλλαγή κυβερνήσεων.

Πέρα βρέχει… στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρων καλπών. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη προς το καλοκαίρι του 2027. Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας εστιάζει στη θεσμικότητα και την ανάγκη για σταθερότητα, ειδικά σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής.

Για το Μαξίμου έρχεται εβδομάδα των παθών. Το σύνολο των στοιχείων καταδεικνύει μια συστηματική προσπάθεια παράκαμψης των ελεγκτικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων, μια βαθιά εδραιωμένη υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον πυρήνα της κυβερνητικής παράταξης. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη που θα κληθεί να εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου αποκαλύπτεται μέσα από τις δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή και οι οποίες εμπλέκουν υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ. Όσον αφορά τις άρσεις ασυλίας των (11+2) ελεγχόμενων βουλευτών, όπως αναγνωρίζεται στους «γαλάζιους» διαδρόμους, οποιαδήποτε άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα έστελνε το μήνυμα ότι επιλέγει να αφήσει σκιές στην υπόθεση.

Ως εκ τούτου η σχετική απόφαση της κυβέρνησης είναι ειλημμένη και αφορά την συναίνεσή της στις άρσεις ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αποφασιστούν την Μ. Τρίτη στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και να πάρουν στη συνέχεια τον δρόμο της Ολομέλειας.