Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών

«Σταματήστε να μας δουλεύετε κ. Μητσοτάκη» η προτροπή του νέου επικεφαλής της Νέας Αριστεράς στον πρωθυπουργό. Με την κυβέρνηση να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο «μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι να αναφερθεί κάποιος στον πραγματικό αριθμό των εμπλεκομένων βουλευτών και υπουργών στις δικογραφίες (…)» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δίνοντας τον τόνο.

Τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σχολιάζει το σημερινό σημείωμα του πρωθυπουργού και τις αναφορές του για «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου» αλλά και τη θέλησή του να συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος» απαντώντας πως «το βαθύ κράτος είστε εσείς κ. Μητσοτάκη και η αυλή σας».

Γ. Σακελλαρίδης: H ΝΔ πιάστηκε με την «γίδα στην πλάτη»

Στη σφοδρή που εξαπολύει σημειώνει πως σήμερα που «η Νέα Δημοκρατία έχει πιαστεί με την ‘γίδα στην πλάτη’», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για «παθογένειες, διαχρονικές και διακομματικές».

Αλλά, «(και) αυτό το σκάνδαλο είναι όλο δικό σας. Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ότι είναι συνώνυμο του ‘κράτους ως λάφυρο’ του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει ο Γ. Σακελλαρίδης.

Και καταλήγει: «Η κυβέρνησή σας καταρρέει στην δυσωδία των σκανδάλων που παράγετε με ρυθμού ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών».

Την ώρα που οι αποκαλύψεις έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στην κυριακάτικη ανάρτησή του στις δικογραφίες και τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.