Κόρινθος: Ελεύθεροι ο μηχανικός και ο εργολάβος για την τραγωδία με την 43χρονη μητέρα

Εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των αστυνομικών ο μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τις εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο της οδού Πηγάσου στην Κόρινθο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μία 43χρονη γυναίκα.

Υπενθυμίζεται πως χθες οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του 53χρονου εργολάβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δυο, με εντολή εισαγγελέα, ο οποίος αναμένει να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, μαζί με την αυτοψία από την αρμόδια αρχή.

Το χρονικό

Η 43χρονη γυναίκα που βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένεια της, έχασε την ζωή της όταν χθες στις 15:00, όταν κατέρρευσε ένας εξώστης – πρόβολος από την οροφή του κτιρίου, στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Πηγάσου και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Τραυματίστηκε ελαφρά και ο 10χρονος γιος της στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα την ώρα του δυστυχήματος πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης από τουλάχιστον τρεις εργάτες, οι οποίοι αποχώρησαν αμέσως από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Στο σημείο δεν διαπιστώθηκε προειδοποιητική σήμανση ή άλλα μέτρα ασφαλείας.