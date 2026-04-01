Κριμαία: 29 νεκροί σε συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους
Είκοσι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το μεταγωγικό αεροσκάφος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στη χερσόνησο της Κριμαίας.
Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Αμυνας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το TASS/Sergey Malgavko).
Στα θύματα από τη συντριβή του αεροσκάφους συγκαταλέγονται τα 6 μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες
Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна во время планового перелета над Крымом, судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Об этом сообщили в Минобороны России:https://t.co/Fov3JtQLNG pic.twitter.com/NZkRsg4vkR
— ТАСС (@tass_agency) March 31, 2026
Η επαφή με το αεροσκάφος Αντόνοφ An-26 χάθηκε περί τις 18:00 (σ.σ. ώρα Μόσχας και Ελλάδας)· ερευνητές του υπουργείου Αμυνας εργάζονται στον τόπο της συντριβής, σημείωσε το πρακτορείο.
Στα θύματα συγκαταλέγονται τα 6 μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες, πάντα κατά την πηγή του TASS στο υπουργείο Αμυνας.
The crash site of the An-26 military transport aircraft has been found with 29 people dead, including 23 passengers and six crew members, the Russian Defense Ministry reported:https://t.co/QBDaYFm8r7 pic.twitter.com/r9xCado55v
— TASS (@tassagency_en) March 31, 2026
Τεχνική βλάβη
Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα, το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα πρώτα στοιχεία στην έρευνα που διενεργείται είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.
Πηγή: ΑΠΕ
