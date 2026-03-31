Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 03:24

Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήμα και πήρε φωτιά ενώ βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την UKMTO.

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (σ.σ. λίγο πριν από τη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Το δεξαμενόπλοιο επλήγη στη δεξιά πλευρά από βλήμα και πήρε φωτιά ενώ βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα λέγεται πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

Επανειλημμένες επιθέσεις

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η κίνηση στα Στενά, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

