Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (σ.σ. λίγο πριν από τη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα λέγεται πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

Επανειλημμένες επιθέσεις

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η κίνηση στα Στενά, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Πηγή: ΑΠΕ