ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 15:28

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Ενόψει της κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα το επόμενο 48ωρο η ΓΣΕΕ εξέδωσε οδηγίες προς τους εργαζομένους σε σχέση με τη μετάβασή τους στην εργασία και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν δύνανται να φτάσουν εξαιτίας των ακραίων φαινομένων στο χώρο δουλειά τους, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που η εργασία παρέχεται εξ ΄αποστάσεως.

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «πέρα από νομικά είναι και λογικά αυτονόητο ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει τα παρακάτω:

-Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της ακραίας βροχόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους (άρθρο 657 ΑΚ, άρθρο 10 ΠΔ 62/2025).

-Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

-Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του (άρθρο 656 ΑΚ, άρθρο 9 ΠΔ 62/2025).

-Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».

-Συνεπώς, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του πχ ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

– Πέρα από νομικά είναι και λογικά αυτονόητο ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση βροχόπτωσης είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή (ΑΚ 380).

-Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως ημέρα κανονικής άδειας.

-Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση τηλεργασίας λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλλει το επίδομα τηλεργασίας (άρθρο 67. Ν. 4808/2021).

Απαιτούνται ρητές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.
Χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και να δημοσιοποιούνται ακολούθως τα στοιχεία τους.

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

«Άνοιξες πόρτες, γκρέμισες κάστρα, καλό ταξίδι μάνα» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα: «Άνοιξες πόρτες, γκρέμισες κάστρα, καλό ταξίδι μάνα» – Συγκίνηση στους επικήδειους Νταλάρα και Αλεξίου
Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της.

«Άνοιξες πόρτες, γκρέμισες κάστρα, καλό ταξίδι μάνα» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

