Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ιράν: Εκτός λειτουργίας εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος μετά από ισραηλινό πλήγμα – Τι αναφέρει ο ΔΟΑΕ
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 08:57

Ιράν: Εκτός λειτουργίας εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος μετά από ισραηλινό πλήγμα – Τι αναφέρει ο ΔΟΑΕ

Το Ισραήλ έπληξε την εγκατάσταση στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «τοποθεσία παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα»

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Spotlight

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι το συγκρότημα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν δεν λειτουργεί πλέον έπειτα από ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Έπειτα από ανεξάρτητη ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ο ΔΟΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση του Χοντάμπ (η νέα ονομασία του αντιδραστήρα του Αράκ) «υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν λειτουργεί πλέον», ενώ πρόσθεσε πως «η εγκατάσταση δεν περιέχει κανένα δηλωμένο πυρηνικό υλικό».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον συγκροτήματος βαρέος ύδατος στο Αράκ, στο κέντρικό Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το στόχο «τοποθεσία παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».

Κλιμακώνει τις επιθέσεις το Ισραήλ

Σήμερα, Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά υποδομών στην Τεχεράνη. Το ιρανικό πρακτορείο Fars έκανε γνωστό ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον ενός πετροχημικού εργοστασίου στο Ταμπρίζ που προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα από «ομάδες ασφαλείας και πυροσβεστικές δυνάμεις».

«Μηχανικοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν επίσης προσεκτικά τις τεχνικές πτυχές και την έκταση των ζημιών», πρόσθεσε.

Αντίποινα από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αντίποινα μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές της υποδομές στοχεύοντας αντίστοιχες υποδομές στα κράτη του Κόλπου.

Δορυφορικές εικόνες μετά το πλήγμα σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ καταγράφουν ενεργή πυρκαγιά  στον σταθμό παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης Doha West.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκαν ίχνη καύσης και καπνού στο κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης, ενώ ενδείξεις θερμότητας καταγράφηκαν και στην περιοχή των δεξαμενών αποθήκευσης κοντά στην ακτή.

Η μονάδα Doha West αποτελεί τη μεγαλύτερη συνδυασμένη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, με ισχύ 2.400 MW και δυνατότητα παραγωγής περίπου 110 εκατομμυρίων γαλονιών νερού ημερησίως, καλύπτοντας σχεδόν το 38,5% της συνολικής παραγωγής αφαλατωμένου νερού της χώρας.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σοφοκλής Αρχοντάκης

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Γιώργος Κανελλόπουλος

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

