Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι το συγκρότημα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν δεν λειτουργεί πλέον έπειτα από ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Έπειτα από ανεξάρτητη ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ο ΔΟΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση του Χοντάμπ (η νέα ονομασία του αντιδραστήρα του Αράκ) «υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν λειτουργεί πλέον», ενώ πρόσθεσε πως «η εγκατάσταση δεν περιέχει κανένα δηλωμένο πυρηνικό υλικό».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον συγκροτήματος βαρέος ύδατος στο Αράκ, στο κέντρικό Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το στόχο «τοποθεσία παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».

Κλιμακώνει τις επιθέσεις το Ισραήλ

Σήμερα, Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά υποδομών στην Τεχεράνη. Το ιρανικό πρακτορείο Fars έκανε γνωστό ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον ενός πετροχημικού εργοστασίου στο Ταμπρίζ που προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα από «ομάδες ασφαλείας και πυροσβεστικές δυνάμεις».

«Μηχανικοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν επίσης προσεκτικά τις τεχνικές πτυχές και την έκταση των ζημιών», πρόσθεσε.

Αντίποινα από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αντίποινα μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές της υποδομές στοχεύοντας αντίστοιχες υποδομές στα κράτη του Κόλπου.

Δορυφορικές εικόνες μετά το πλήγμα σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ καταγράφουν ενεργή πυρκαγιά στον σταθμό παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης Doha West.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκαν ίχνη καύσης και καπνού στο κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης, ενώ ενδείξεις θερμότητας καταγράφηκαν και στην περιοχή των δεξαμενών αποθήκευσης κοντά στην ακτή.

Η μονάδα Doha West αποτελεί τη μεγαλύτερη συνδυασμένη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, με ισχύ 2.400 MW και δυνατότητα παραγωγής περίπου 110 εκατομμυρίων γαλονιών νερού ημερησίως, καλύπτοντας σχεδόν το 38,5% της συνολικής παραγωγής αφαλατωμένου νερού της χώρας.