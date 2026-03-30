«Πού πήγαν όλα τα λουλούδια;» – Μια έκθεση που στέλνει μήνυμα για τους πολέμους

Σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι και οι εικόνες βίας των στρατιωτικών συρράξεων βομβαρδίζουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η ομαδική έκθεση «WhereHaveAllTheFlowersGone?» που θα διαρκέσει έως τις 18 Απριλίου στην Αίθουσα Τέχνης ΗΩΣ, στην Πλατεία Βικτωρίας, επιχειρεί να δραστηριοποιήσει την μνήμη μας, τον προβληματισμό μας και τη συλλογική μας ευαισθητοποίηση.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το εμβληματικό αντιπολεμικό τραγούδι του Πιτ Σίγκερ «Where have all the flowers gone?» σε στίχους της Μαλβίνα Ρέινολντς, ένα διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης απώλειας και του φαύλου κύκλου των πολεμικών συγκρούσεων. Στα έργα τους οι συμμετέχοντες δημιουργοί εξερευνούν την απώλεια, τον εκτοπισμό, την καταστροφή των έργων της ανθρωπότητας, του περιβάλλοντος…

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην αποτύπωση της βίας, αλλά αναζητά τα ίχνη της αλληλεγγύης, της μνήμης και της δυνατότητας της κοινωνίας για επανεκκίνηση στα αποτυπώματα της ίδιας της βίας. Όπως και το τραγούδι, η έκθεση προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί την Ιστορία και να θέσει εκ νέου το διαχρονικό ερώτημα: πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί η απώλεια μέχρι να μάθουμε;

Ο πόλεμος στην Τέχνη

Σε έναν κόσμο στον οποίο οι πολεμικές συγκρούσεις αναπαράγονται διαρκώς, η Τέχνη ανακαλεί τις μνήμες του συλλογικού μας υποσυνείδητου για να μπορούμε να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Εξάλλου η Ιστορία της Τέχνης αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τη μακρά σχέση του πολέμου με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Από τη δραματική εικονογραφία του Φρανσίσκο Γκόγια και τις σκοτεινές πτυχές βίας που διατρέχουν τη σειρά χαρακτικών «Los Desastres de la Guerra» έως την εμβληματική «Guernica» του Πάμπλο Πικάσο, η Τέχνη έχει καταγράψει τη φρίκη του πολέμου προσπαθώντας να ανακατευθύνει την κριτική συνείδηση της ανθρωπότητας και να τη μετατρέψει σε δυναμική αντίθεση και σε ενεργή αντίσταση, σε ηθική και πολιτική παρέμβαση.

Εν προκειμένω οι δέκα δημιουργοί που συμμετέχουν στην έκθεση «WhereHaveAllTheFlowersGone?» διερευνούν τις πολλαπλές εγγραφές της πολεμικής εμπειρίας: τις ουλές του κορμιού, το ψυχολογικό τραύμα, τη διαρρηγμένη μνήμη, την απώλεια, την καταστροφή, την αβεβαιότητα της επιστροφής.

Πού πήγαν;

Το ερώτημα επί της ουσίας αφορά όχι μόνο στην ευθύνη μας, αλλά και στην υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να εξακολουθήσουν τα λουλούδια να ανθίζουν μέσα μας. Αυτή είναι η μοναδική και αναγκαία συνθήκη για την εδραίωση του διαλόγου ως μοναδικού εργαλείου επίλυσης των διαφορών.

Για το λόγο αυτό η έκθεση, ως καλλιτεχνικό γεγονός, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο γύρω από την ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ευθύνη της κοινωνίας των ανθρώπων απέναντι στο παρόν και το μέλλον.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Ανδρέας Βούσουρας, Γιώργος Δρόσος, Αντιγόνη Καββαθά, Ανδρέας Λυμπεράτος, Γιώργος Μακρής, Έρη Ποντικοπούλου, Χρύσα Σαρλάνη, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Χρύσανθος Σωτηρόπουλος, Τέλης Φατσέας.

Info

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαρτίου – 18 Απριλίου 2026

ΗΩΣ, Αίθουσα Τέχνης, Xέυδεν 38, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα 10434, Τηλ. 2108820054

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 12.00 -20.00, Σάββατο 11.00 -15.00