«Πού πήγαν όλα τα λουλούδια;» – Μια έκθεση που στέλνει μήνυμα για τους πολέμους
Art 30 Μαρτίου 2026, 18:24

«Πού πήγαν όλα τα λουλούδια;» – Μια έκθεση που στέλνει μήνυμα για τους πολέμους

Η ομαδική έκθεση «WhereHaveAllTheFlowersGone?» στην Αίθουσα Τέχνης ΗΩΣ στοχεύει στη συλλογική ευαισθητοποίηση.

Σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι και οι εικόνες βίας των στρατιωτικών συρράξεων βομβαρδίζουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η ομαδική έκθεση «WhereHaveAllTheFlowersGone?» που θα διαρκέσει έως τις 18 Απριλίου στην Αίθουσα Τέχνης ΗΩΣ, στην Πλατεία Βικτωρίας, επιχειρεί να δραστηριοποιήσει την μνήμη μας, τον προβληματισμό μας και τη συλλογική μας ευαισθητοποίηση.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το εμβληματικό αντιπολεμικό τραγούδι του Πιτ Σίγκερ «Where have all the flowers gone?» σε στίχους της Μαλβίνα Ρέινολντς, ένα διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης απώλειας και του φαύλου κύκλου των πολεμικών συγκρούσεων. Στα έργα τους οι συμμετέχοντες δημιουργοί εξερευνούν την απώλεια, τον εκτοπισμό, την καταστροφή των έργων της ανθρωπότητας, του περιβάλλοντος…

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην αποτύπωση της βίας, αλλά αναζητά τα ίχνη της αλληλεγγύης, της μνήμης και της δυνατότητας της κοινωνίας για επανεκκίνηση στα αποτυπώματα της ίδιας της βίας. Όπως και το τραγούδι, η έκθεση προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί την Ιστορία και να θέσει εκ νέου το διαχρονικό ερώτημα: πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί η απώλεια μέχρι να μάθουμε;

Ο πόλεμος στην Τέχνη

Σε έναν κόσμο στον οποίο οι πολεμικές συγκρούσεις αναπαράγονται διαρκώς, η Τέχνη ανακαλεί τις μνήμες του συλλογικού μας υποσυνείδητου για να μπορούμε να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Εξάλλου η Ιστορία της Τέχνης αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τη μακρά σχέση του πολέμου με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Από τη δραματική εικονογραφία του Φρανσίσκο Γκόγια και τις σκοτεινές πτυχές βίας που διατρέχουν τη σειρά χαρακτικών «Los Desastres de la Guerra» έως την εμβληματική «Guernica» του Πάμπλο Πικάσο, η Τέχνη έχει καταγράψει τη φρίκη του πολέμου προσπαθώντας να ανακατευθύνει την κριτική συνείδηση της ανθρωπότητας και να τη μετατρέψει σε δυναμική αντίθεση και σε ενεργή αντίσταση, σε ηθική και πολιτική παρέμβαση.

Εν προκειμένω οι δέκα δημιουργοί που συμμετέχουν στην έκθεση «WhereHaveAllTheFlowersGone?» διερευνούν τις πολλαπλές εγγραφές της πολεμικής εμπειρίας: τις ουλές του κορμιού, το ψυχολογικό τραύμα, τη διαρρηγμένη μνήμη, την απώλεια, την καταστροφή, την αβεβαιότητα της επιστροφής.

Πού πήγαν;

Το ερώτημα επί της ουσίας αφορά όχι μόνο στην ευθύνη μας, αλλά και στην υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να εξακολουθήσουν τα λουλούδια να ανθίζουν μέσα μας. Αυτή είναι η μοναδική και αναγκαία συνθήκη για την εδραίωση του διαλόγου ως μοναδικού εργαλείου επίλυσης των διαφορών.

Για το λόγο αυτό η έκθεση, ως καλλιτεχνικό γεγονός, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο γύρω από την ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ευθύνη της κοινωνίας των ανθρώπων απέναντι στο παρόν και το μέλλον.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Ανδρέας Βούσουρας, Γιώργος Δρόσος, Αντιγόνη Καββαθά, Ανδρέας Λυμπεράτος, Γιώργος Μακρής, Έρη Ποντικοπούλου, Χρύσα Σαρλάνη, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Χρύσανθος Σωτηρόπουλος, Τέλης Φατσέας.

Info

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαρτίου – 18 Απριλίου 2026

ΗΩΣ, Αίθουσα Τέχνης, Xέυδεν 38, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα 10434, Τηλ. 2108820054

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 12.00 -20.00, Σάββατο 11.00 -15.00

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Κόσμος
Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμά» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμά» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές»Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 30.03.26

Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βαρχιονοφόρο όχημα - Από την έκρηξη η φιάλη εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα στο απέναντι κτίριο στου Γκύζη

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

