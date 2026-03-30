Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε σε οπαδικό επεισόδιο
Στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθεί, εμφανίστηκε σήμερα ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του στις 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.
Παραμένει ελεύθερος μέχρι να απολογηθεί
Ο 21χρονος έλαβε προθεσμία για την προσεχή Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας ενώ μέχρι τότε, αφέθηκε ελεύθερος.
Σημειώνεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη και είχε επιδοθεί κλήση για απολογία.
Εκτάκτως στον ανακριτή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη
Εν τω μεταξύ, έκτάκτως το κατώφλι της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, η οποία τον έκρινε προφυλακιστέο, πέρασε σήμερα, ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από θανάσιμη μαχαιριά κατά τη διάρκεια επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία.
Απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας που φαίνεται να στόχευαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Κάθισε λίγη ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας και αποχώρησε από τα δικαστήρια συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Ασφάλειας.
- Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
