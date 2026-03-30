Λάρισα: 78χρονος απείλησε οδηγό λεωφορείου με οπλισμένο ψαροντούφεκο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν ένας 78χρονος άνδρας απείλησε οδηγό αστικού λεωφορείου με οπλισμένο ψαροντούφεκο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους επιβάτες όσο και στους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου ζήτησε από τον ηλικιωμένο να μετακινήσει το όχημά του, το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση.

Πάρκαρε το ΙΧ

Ο 78χρονος προσπαθούσε να μπει στο γκαράζ του σπιτιού του, αλλά εκνευρισμένος από την κατάσταση, στράφηκε στον οδηγό με απειλητική συμπεριφορά.

Ο οδηγός περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Φύγε σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη, τι είναι αυτά που λες;».

Ο ηλικιωμένος απάντησε: «Δεν φεύγω, τώρα θα δεις», και άνοιξε το πορτ μπαγκάζ για να βγάλει το οπλισμένο ψαροντούφεκο. Οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας και εκφράζοντας την έκπληξή τους για το περιστατικό.

Η σύλληψη

Ο 78χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία για τη διερεύνηση του περιστατικού.