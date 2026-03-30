Ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την επιβολή των αναλογούντων προστίμων στους παραβάτες έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Και αυτό ακούει στο… όνομα: Κάμερες Ελέγχου Κυκλοφορίας, οι οποίες αν και είχαν τοποθετηθεί εδώ και μήνες, ξεκίνησαν και επίσημα να λειτουργούν τα τελευταία 24ωρα.

Ειδικότερα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το πρώτο με τις κάμερες, συνολικά 16 στον αριθμό, να λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή να βεβαίωνουν πρόστιμα για όσες παραβάσεις εντόπισαν, καθώς ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική περίοδος της πιλοτικής τους λειτουργίας.

Πλέον, η Τροχαία θα έχει επιπλέον 16 ζευγάρια «ψηφιακά» μάτια στους δρόμους της Αττικής, προκειμένου να μπορέσει να καταγράφει τους οδηγούς σε μια σειρά από παραβάσεις: παραβίαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από το πρώτο 48ωρο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων 48 ωρών λειτουργίας των καμερών, έχουν ικανοποιήσει τις Αρχές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι παραβάσεις που εντόπισαν οι κάμερες έφτασαν κοντά στις 130.

Σχετικά με αυτή που είχε την μεγαλύτερη συχνότητα, φαίνεται ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι η πιο επικίνδυνη και συχνότερη κακή συνήθεια των οδηγών.

Μέσω gov.gr οι κλήσεις

Πλέον, το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας έχει προωθηθεί στους αξιωματικούς της Τροχαίας που θα επικυρώσουν τα πρόστιμα.

Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει το κλασικό ροζ χαρτί της κλήσης, αλλά η ενημέρωση θα έρχεται απευθείας από το gov.gr, καθώς υπάρχει η σχετική συνεργασία των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφήνοντας πίσω την όποια γραφειοκρατία.

Πού βρίσκονται οι σταθερές κάμερες

Υπενθυμίζεται ότι οι 16 κάμερες δεν είναι όλες σε σταθερά σημεία, καθώς 10 είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία ώστε να καταγράφουν και την παράνομη κίνηση ή στάθμευση οχημάτων στους λεωφορειόδρομους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δυο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διαύγεια, μετά από απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλειας) οι έξι δρόμοι, όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες είναι:

• Στην κάθοδο της Συγγρού στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

• Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

• Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

• Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

• Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

• Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Ποια λεωφορεία διαθέτους κάμερες

Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα λεωφορεία θα καταγράφουν με ειδικούς αισθητήρες, πέραν των παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες, την υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, η τοποθέτηση καμερών αφορά τις λεωφορειακές γραμμές:

• 909, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ

• Β5, ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• 608, ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• 550, Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ

• Α7, ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

• 831, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

• 904, ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

• Ε14, ΣΥΝΤΑΓΜΑ – Ο.Α.Κ.Α. – ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

• 035, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• 227, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ.