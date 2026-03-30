Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Δοκιμές τέλος: Ξεκίνησαν οι κλήσεις από τις κάμερες μέσω gov.gr
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 17:55

Δοκιμές τέλος: Ξεκίνησαν οι κλήσεις από τις κάμερες μέσω gov.gr

Δεκάδες παραβάσεις κατέγραψαν το τελευταίο διήμερο οι κάμερες στην Αττική – Ποια παράβαση έχει την... «τιμητική» της.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την επιβολή των αναλογούντων προστίμων στους παραβάτες έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Και αυτό ακούει στο… όνομα: Κάμερες Ελέγχου Κυκλοφορίας, οι οποίες αν και είχαν τοποθετηθεί εδώ και μήνες, ξεκίνησαν και επίσημα να λειτουργούν τα τελευταία 24ωρα.

Ειδικότερα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το πρώτο με τις κάμερες, συνολικά 16 στον αριθμό, να λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή να βεβαίωνουν πρόστιμα για όσες παραβάσεις εντόπισαν, καθώς ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική περίοδος της πιλοτικής τους λειτουργίας.

Πλέον, η Τροχαία θα έχει επιπλέον 16 ζευγάρια «ψηφιακά» μάτια στους δρόμους της Αττικής, προκειμένου να μπορέσει να καταγράφει τους οδηγούς σε μια σειρά από παραβάσεις: παραβίαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ενθαρρυντικά μηνύματα από το πρώτο 48ωρο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων 48 ωρών λειτουργίας των καμερών, έχουν ικανοποιήσει τις Αρχές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι παραβάσεις που εντόπισαν οι κάμερες έφτασαν κοντά στις 130.

Σχετικά με αυτή που είχε την μεγαλύτερη συχνότητα, φαίνεται ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι η πιο επικίνδυνη και συχνότερη κακή συνήθεια των οδηγών.

Μέσω gov.gr οι κλήσεις

Πλέον, το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας έχει προωθηθεί στους αξιωματικούς της Τροχαίας που θα επικυρώσουν τα πρόστιμα.

Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει το κλασικό ροζ χαρτί της κλήσης, αλλά η ενημέρωση θα έρχεται απευθείας από το gov.gr, καθώς υπάρχει η σχετική συνεργασία των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφήνοντας πίσω την όποια γραφειοκρατία.

Πού βρίσκονται οι σταθερές κάμερες

Υπενθυμίζεται ότι οι 16 κάμερες δεν είναι όλες σε σταθερά σημεία, καθώς 10 είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία ώστε να καταγράφουν και την παράνομη κίνηση ή στάθμευση οχημάτων στους λεωφορειόδρομους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δυο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διαύγεια, μετά από απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλειας) οι έξι δρόμοι, όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες είναι:

• Στην κάθοδο της Συγγρού στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

• Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

• Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

• Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

• Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

• Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Ποια λεωφορεία διαθέτους κάμερες

Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα λεωφορεία θα καταγράφουν με ειδικούς αισθητήρες,  πέραν των παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες, την υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, η τοποθέτηση καμερών αφορά τις λεωφορειακές γραμμές:

• 909, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ

• Β5, ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• 608, ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• 550, Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ

• Α7, ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

• 831, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

• 904, ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

• Ε14, ΣΥΝΤΑΓΜΑ – Ο.Α.Κ.Α. – ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

• 035, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• 227, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή – Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δωροδοκία δικαστή
Ελλάδα 30.03.26

Ο Χρήστος Μαυρίκης προσέγγισε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και του πρότεινε να παρέμβει σε υπόθεσή του με υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα - Η απόφαση μετά την καταγγελία του δικαστή

Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
