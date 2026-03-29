Χαβιέ Σολάνα – Βομβάρδισε τη Γιουγκοσλαβία το 1999 και σήμερα τον τιμά η Ευρωβουλή

Ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για πρώτη ίσως φορά με τέτοια ένταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απασχολημένο με τη δημιουργία τιμητικών τίτλων τους οποίους θα δώσει ακόμα και στο πρόσωπο που έδωσε εντολή να βομβαρδιστεί μια κοινωνία, τον Χαβιέ Σολάνα, πρώην γ.γ. του NATO και πρώην Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Σαν ειρωνεία οι ενέργειες του Σολάνα το 1999 θυμίζουν για μερικούς πολιτικούς επαναλαμβάνονται σήμερα στο Ιράν.

Αναμένοντας την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση που θα απονέμεται για επιτεύγματα προσώπων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Τρείς είναι οι κατηγορίες βράβευσης: τα Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, όπως η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα Αξιότιμα Μέλη, όπως ο Χαβιέ Σολάνα και ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Jean Claude Trichet και απλά Μέλη όπως καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα μέλη του συγκροτήματος U2.

Ανάμεσα σε αυτό το εντελώς ετερόκλητο συνονθύλευμα προσωπικοτήτων, ξεχωρίζει το όνομα του Χαβιέ Σολάνα που τις δεκαετίες 1990 και 2000 ξεχώρισε από τα πόστα που ανέλαβε.

Ειδικά ως γενικός γραμματέας του NATO, ο Σολάνα ήταν εκείνος που έδωσε εντολή για τις επιθέσεις όπως δήλωσε και ο ίδος στις 23 Μαρτίου του 1999 ενώ λίγες μέρες μετά επέκτεινε τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Human Rights Watch ο Σολάνα εξουσιοδότησε τον στρατηγό Γουέσλεϊ Κλαρκ να αρχίσει τη φάση των αεροπορικών πληγμάτων, ενώ η ίδια έκθεση καταγράφει 90 ξεχωριστά περιστατικά με θανάτους αμάχων από τη νατοϊκή εκστρατεία. H Διεθνής Αμνηστία σημείωνε ότι υπήρχαν πολλές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο NATO «δεν πληρούσε τις νομικές του υποχρεώσει» (“did not always meet its legal obligations”) και ότι διαπράχθηκαν σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου με παράνομους θανάτους αμάχων.

Συνδέοντας ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς τα γεγονότα του 1999, στα οποία πρωταγωνίστησε ο Σολάνα, με τους βομβαρδισμούς του Ιράν σήμερα, επισήμανε ότι «στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν», όπως στόχος ήταν στην Γιουγκοσλαβία η ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

«Όλα αυτά γίνονται όπως ακριβώς και στην Σερβία. Έλεγαν συνεχώς ψέματα ότι επρόκειτο για ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο. Επομένως, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι μια προσπάθεια ανάληψης της εξουσίας στο Ιράν και της στροφής του, όπως το λένε, προς τις δυτικές αξίες», υπογράμμισε σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Παραδοχή: «Απέτυχα»

Παρά αυτό το ιστορικό, μετά την αποχώρησή του από το NATO, το μπλογκ του έδωσε το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για δέκα χρόνια, μέχρι το 2009. Ωστόσο, από το πόστο αυτό ο ίδιος παραδέχτηκε ότι απέτυχε καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει τη διάσπαση των ευρωπαϊκών κρατών στον πόλεμο του Ιράκ. Ο ίδιος ομολόγησε «έχω αποτύχει» («I have failed»), ενώ στην ίδια συνέντευξη επέμενε πως η μεταπολεμική διαδικασία έπρεπε να νομιμοποιηθεί από τον ΟΗΕ. «Ολόκληρη η διαδικασία πρέπει να νομιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη» είχε πει σε συνέντευξή του.

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, τους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων και τους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Εάν το μπλογκ, ελλείψει πολιτικής, εφεύρει τιμητικές βραβεύσεις για να δείξει ίσως ότι ακόμα αναπνέει, ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο αυστηρό στις επιλογές του. Με ηγέτες των οποίων των κράτη θριαμβεύουν στη διαφθορά και στον αποκλεισμό, (Βολοντίμιρ Ζελένσκι) και αξιωματούχους (Σολάνα) που έδωσαν εντολές που αφαίρεσαν αθώες ζωές, πως είναι δυνατόν να υπηρετούνται οι ευρωπαϊκές αξίες;