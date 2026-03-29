Χαβιέ Σολάνα – Βομβάρδισε τη Γιουγκοσλαβία το 1999 και σήμερα τον τιμά η Ευρωβουλή
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 23:15

Χαβιέ Σολάνα – Βομβάρδισε τη Γιουγκοσλαβία το 1999 και σήμερα τον τιμά η Ευρωβουλή

Προκαλεί ερωτήματα το πώς αξιωματούχοι ή αρχηγοί κρατών μελών πρότειναν τον πρώην γ.γ του NATO για να λάβει αυτό το νέο βραβείο που θέσπισε το μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για πρώτη ίσως φορά με τέτοια ένταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απασχολημένο με τη δημιουργία τιμητικών τίτλων τους οποίους θα δώσει ακόμα και στο πρόσωπο που έδωσε εντολή να βομβαρδιστεί μια κοινωνία, τον Χαβιέ Σολάνα, πρώην γ.γ. του NATO και πρώην Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Σαν ειρωνεία οι ενέργειες του Σολάνα το 1999 θυμίζουν για μερικούς πολιτικούς επαναλαμβάνονται σήμερα στο Ιράν.

Αναμένοντας την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση που θα απονέμεται για επιτεύγματα προσώπων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Τρείς είναι οι κατηγορίες βράβευσης: τα Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, όπως η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και ο  πρόεδρος της Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα Αξιότιμα Μέλη, όπως ο Χαβιέ Σολάνα και ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Jean Claude Trichet και απλά Μέλη όπως καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα μέλη του συγκροτήματος U2.

Ανάμεσα σε αυτό το εντελώς ετερόκλητο συνονθύλευμα προσωπικοτήτων, ξεχωρίζει το όνομα του Χαβιέ Σολάνα που τις δεκαετίες 1990 και 2000 ξεχώρισε από τα πόστα που ανέλαβε.

Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος, η οποία απαρτίζεται από την πρόεδρο Μετσόλα, τις αντιπροέδρους του ΕΚ Sophie Wilmès και Ewa Kopacz, και τους Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell και Enrico Letta.  (© European Union 2025 – Source : EP)

Ειδικά ως γενικός γραμματέας του NATO, ο Σολάνα ήταν εκείνος που έδωσε εντολή για τις επιθέσεις όπως δήλωσε και ο ίδος στις 23 Μαρτίου του 1999 ενώ λίγες μέρες μετά επέκτεινε τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το  Human Rights Watch ο Σολάνα εξουσιοδότησε τον στρατηγό Γουέσλεϊ Κλαρκ να αρχίσει τη φάση των αεροπορικών πληγμάτων, ενώ η ίδια έκθεση καταγράφει 90 ξεχωριστά περιστατικά με θανάτους αμάχων από τη νατοϊκή εκστρατεία. H Διεθνής Αμνηστία σημείωνε ότι υπήρχαν πολλές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο NATO «δεν πληρούσε τις νομικές του υποχρεώσει» (“did not always meet its legal obligations”) και ότι διαπράχθηκαν σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου με παράνομους θανάτους αμάχων.

Συνδέοντας ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς τα γεγονότα του 1999, στα οποία πρωταγωνίστησε ο Σολάνα, με τους βομβαρδισμούς του Ιράν σήμερα, επισήμανε ότι «στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν», όπως στόχος ήταν στην Γιουγκοσλαβία η ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

«Όλα αυτά γίνονται όπως ακριβώς και στην Σερβία. Έλεγαν συνεχώς ψέματα ότι επρόκειτο για ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο. Επομένως, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι μια προσπάθεια ανάληψης της  εξουσίας στο Ιράν και της στροφής του, όπως το λένε, προς τις δυτικές αξίες», υπογράμμισε σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Παραδοχή: «Απέτυχα»

Παρά αυτό το ιστορικό, μετά την αποχώρησή του από το NATO, το μπλογκ του έδωσε το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για δέκα χρόνια, μέχρι το 2009. Ωστόσο, από το πόστο αυτό ο ίδιος παραδέχτηκε ότι απέτυχε καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει τη διάσπαση των ευρωπαϊκών κρατών στον πόλεμο του Ιράκ. Ο ίδιος ομολόγησε «έχω αποτύχει» («I have failed»), ενώ στην ίδια συνέντευξη επέμενε πως η μεταπολεμική διαδικασία έπρεπε να νομιμοποιηθεί από τον ΟΗΕ. «Ολόκληρη η διαδικασία πρέπει να νομιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη» είχε πει σε συνέντευξή του.

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, τους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων και τους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Εάν το μπλογκ, ελλείψει πολιτικής, εφεύρει τιμητικές βραβεύσεις για να δείξει ίσως ότι ακόμα αναπνέει, ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο αυστηρό στις επιλογές του. Με ηγέτες των οποίων των κράτη θριαμβεύουν στη διαφθορά και στον αποκλεισμό, (Βολοντίμιρ Ζελένσκι) και αξιωματούχους (Σολάνα) που έδωσαν εντολές που αφαίρεσαν αθώες ζωές, πως είναι δυνατόν να υπηρετούνται οι ευρωπαϊκές αξίες;

JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Σύνταξη
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύνταξη
Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Σύνταξη
Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Σύνταξη
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Σύνταξη
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

