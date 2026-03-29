Η Ευρώπη χάνει τις φωνές της: Γλώσσες στο χείλος της εξαφάνισης

Η Ευρώπη, μια ήπειρος που περηφανεύεται για την πολιτισμική της πολυμορφία, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σιωπηλή αλλά βαθιά κρίση: την εξαφάνιση των γλωσσών-μειονοτήτων. Πίσω από τα σύνορα, τις οικονομίες και τις πολιτικές ισορροπίες, εκτυλίσσεται μια λιγότερο ορατή μάχη – αυτή της επιβίωσης δεκάδων γλωσσικών κοινοτήτων που κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα. Και μαζί τους, ολόκληροι κόσμοι μνήμης, ταυτότητας και ιστορίας.

Στην καρδιά αυτής της πραγματικότητας, μια μικρή κοινότητα στη βόρεια Ιταλία αποτυπώνει το πρόβλημα με τον πιο ανθρώπινο τρόπο. Το μόχενo, μια γερμανικής ρίζας γλώσσα που αναπτύχθηκε από τον 13ο αιώνα, μιλιέται σήμερα από μόλις χίλια άτομα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι νέοι που τη χρησιμοποιούν δεν ξεπερνούν τους διακόσιους. «Είμαστε σαν δεινόσαυροι, σαν είδος προς εξαφάνιση», λένε οι ίδιοι, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Παρά την ενίσχυση της θεσμικής αναγνώρισης τα τελευταία χρόνια, με τη διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία και την έκδοση λεξικών και γραμματικών, η καθημερινή χρήση μειώνεται δραματικά. Οι νέοι φεύγουν για τις πόλεις, η γλώσσα αποσυνδέεται από την καθημερινότητα και η μετάδοση στις επόμενες γενιές διακόπτεται.

Κι όμως, μόλις λίγες ώρες μακριά, στα βουνά των Δολομιτών, ένα διαφορετικό παράδειγμα δείχνει ότι η μοίρα μιας γλώσσας δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Το λαδινικό ιδίωμα, που μιλιέται από περίπου 32.000 ανθρώπους, όχι μόνο επιβιώνει αλλά ενισχύεται. Το «μυστικό» βρίσκεται στην εκπαίδευση. Στα σχολεία της περιοχής, τα παιδιά μαθαίνουν σε τέσσερις γλώσσες: ιταλικά, γερμανικά, λαδινικά και αγγλικά. Αυτό το πολυγλωσσικό μοντέλο δεν αντιμετωπίζει τη μειονοτική γλώσσα ως εμπόδιο, αλλά ως πλούτο. Η συνύπαρξη γλωσσών ενισχύει τη χρήση της, την καθιστά ζωντανή και τη συνδέει με την καθημερινή ζωή.

Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο αυτά παραδείγματα συνοψίζει την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Σύμφωνα με μελέτες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τουλάχιστον 158 γλωσσικές μειονότητες, ενώ σε ολόκληρη την ήπειρο ξεπερνούν τις 360. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, περισσότερες από τα δύο τρίτα αυτών έχουν δει τις κοινότητές τους να συρρικνώνονται σημαντικά. Η επιβίωσή τους εξαρτάται σχεδόν πάντα από δύο βασικούς παράγοντες: την πολιτική αναγνώριση και την ενσωμάτωση της γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Χωρίς πλαίσιο προστασίας

Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας. Οι αρμοδιότητες για τις γλώσσες ανήκουν στα κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Φινλανδία ή η Ισπανία, οι γλωσσικές μειονότητες απολαμβάνουν ισχυρά δικαιώματα και θεσμική προστασία. Σε άλλες, όμως, οι κοινότητες δυσκολεύονται ακόμη και να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην εκπαίδευση ή στη δημόσια ζωή.

Η συζήτηση για την αναγνώριση γλωσσών σε ευρωπαϊκό επίπεδο επανέρχεται διαρκώς, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια συνολική λύση. Το αίτημα για μεγαλύτερη προστασία δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά και την ίδια την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης. Κάθε γλώσσα που χάνεται δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας που σβήνει. Είναι μια οπτική του κόσμου, μια συλλογική εμπειρία, ένας τρόπος να αντιλαμβάνεται κανείς την πραγματικότητα.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ η καταστροφή ενός μνημείου προκαλεί άμεση κινητοποίηση και διεθνή αντίδραση, η εξαφάνιση μιας γλώσσας περνά σχεδόν απαρατήρητη. Η απώλεια, όμως, είναι εξίσου σημαντική – αν όχι μεγαλύτερη. Γιατί οι γλώσσες δεν είναι απλώς πολιτιστικά αντικείμενα. Είναι ζωντανές κοινότητες.

Η περίπτωση των Δολομιτών δείχνει ότι υπάρχει δρόμος. Όταν η γλώσσα ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, όταν υποστηρίζεται από θεσμούς και όταν οι νέες γενιές τη νιώθουν ως κομμάτι της ταυτότητάς τους, μπορεί να επιβιώσει ακόμη και σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αντίθετα, όταν περιορίζεται σε συμβολικό επίπεδο, χωρίς πραγματική χρήση, η εξαφάνιση είναι θέμα χρόνου.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορεί είτε να αφήσει αυτή τη σιωπηλή απώλεια να συνεχιστεί, είτε να αναγνωρίσει ότι η γλωσσική ποικιλομορφία αποτελεί θεμέλιο της ίδιας της ύπαρξής της. Γιατί στο τέλος, η μάχη για τις γλώσσες δεν είναι μόνο μάχη για το παρελθόν. Είναι μάχη για το μέλλον.