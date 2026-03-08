magazin
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Woman 08 Μαρτίου 2026, 09:30

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η λογοτεχνία είχε πάντα την ικανότητα να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής μέσα στην οποία δημιουργείται. Μέσα από τις ιστορίες της καταγράφονται κοινωνικές αντιλήψεις, ανισότητες, επιθυμίες και συγκρούσεις. Οι γυναικείοι χαρακτήρες της μυθοπλασίας αποτελούν συχνά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας: μέσα από τις εμπειρίες τους αντανακλώνται τόσο οι περιορισμοί που αντιμετώπισαν οι γυναίκες όσο και οι τρόποι με τους οποίους προσπάθησαν να τους υπερβούν.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ενδιαφέρον για κλασικά έργα γυναικών συγγραφέων παραμένει έντονο μέχρι σήμερα. Η πρόσφατη κινηματογραφική διασκευή των «Ανεμοδαρμένων Υψών» από την Έμεραλντ Φένελ έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό θεατών — κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο σε μια περίοδο κατά την οποία ο κινηματογράφος αντιμετωπίζει προκλήσεις.

YouTube thumbnail

Το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που δημοσιεύθηκε το 1847, ανήκει σε μια ευρύτερη παράδοση έργων του 19ου αιώνα γραμμένων από γυναίκες συγγραφείς. Σε αυτά τα βιβλία εξερευνώνται συχνά ζητήματα όπως η γυναικεία επιθυμία, η ανάγκη για αυτονομία και η σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τις κοινωνικές προσδοκίες. Οι ηρωίδες αυτών των ιστοριών ζούσαν σε κοινωνίες που προσέφεραν στις γυναίκες περιορισμένες δυνατότητες εκπαίδευσης και ελάχιστες επαγγελματικές προοπτικές.

Παρότι τα έργα συγγραφέων όπως η Τζέιν Όστεν, οι αδελφές Μπροντέ και η Τζορτζ Έλιοτ διαφέρουν αισθητά ως προς το ύφος και τη θεματολογία τους, μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: στρέφουν την προσοχή στις μορφές έμφυλης ανισότητας που χαρακτήριζαν την κοινωνία της εποχής τους.

Στα μυθιστορήματά τους αναδεικνύονται ζητήματα όπως οι νόμοι περί κληρονομιάς και ιδιοκτησίας, η κοινωνική πίεση που ωθούσε πολλές γυναίκες σε γάμους οικονομικής ασφάλειας, το σεξουαλικό διπλό μέτρο και η απουσία επαγγελματικών επιλογών. Μέσα από αυτές τις ιστορίες εκφράστηκαν οι ανησυχίες αλλά και οι προσδοκίες ενός ολοένα διευρυνόμενου γυναικείου αναγνωστικού κοινού κατά τον 19ο αιώνα.

Το έργο αυτών των συγγραφέων —μαζί με πολλών λιγότερο γνωστών δημιουργών— συνέβαλε στη διαμόρφωση δημόσιων συζητήσεων γύρω από αυτό που στη βικτωριανή εποχή αποκαλούνταν «το γυναικείο ζήτημα». Στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρίσκονταν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου. Οι συζητήσεις αυτές αποτέλεσαν αργότερα το υπόβαθρο για το πρώτο κύμα του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

YouTube thumbnail

Από τον μοντερνισμό στο δεύτερο κύμα φεμινισμού

Στις αρχές του 20ού αιώνα, νέες λογοτεχνικές εξελίξεις δημιούργησαν επιπλέον χώρο για γυναικείες φωνές. Ο μοντερνισμός, αλλά και η ευρεία διάδοση των φθηνών εκδόσεων βιβλίων, διεύρυναν τα θέματα και τις εμπειρίες που μπορούσαν να εκφραστούν μέσα από τη λογοτεχνία.

Συγγραφείς όπως η Βιρτζίνια Γουλφ και η Τζιν Ρις πειραματίστηκαν με νέες αφηγηματικές μορφές ήδη από τη δεκαετία του 1920. Παράλληλα, η μαζική κουλτούρα γέννησε δημοφιλή λογοτεχνικά είδη, όπως τα ρομαντικά μυθιστορήματα μαζικής κυκλοφορίας και η λεγόμενη «cosy» αστυνομική λογοτεχνία.

YouTube thumbnail

Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, το δεύτερο κύμα φεμινισμού στράφηκε έντονα στη γυναικεία λογοτεχνική παράδοση. Σημαντικές μελέτες, όπως το A Literature of Their Own της Έλεϊν Σόουολτερ και το The Madwoman in the Attic των Σάντρα Γκίλμπερτ και Σούζαν Γκούμπαρ, επανεξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνική ιστορία είχε παραγνωρίσει τη γυναικεία γραφή.

YouTube thumbnail

Την ίδια περίοδο δημοσιεύθηκαν και φεμινιστικά βιβλία που έγιναν ιδιαίτερα γνωστά, όπως το The Female Eunuch της Ζερμέν Γκριρ και το μυθιστόρημα The Woman’s Room της Μέριλιν Φρεντς.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, μια ακόμη πιο πολυφωνική γενιά συγγραφέων —ανάμεσά τους η Μάργκαρετ Άτγουντ, η Άντζελα Κάρτερ, η Άλις Γουόκερ, η Όντρι Λορντ, η Τόνι Μόρισον και η Οκτάβια Μπάτλερ— συνέχισε να διευρύνει το πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο της γυναικείας γραφής, ενσωματώνοντας νέες φυλετικές, queer και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις.

YouTube thumbnail

Από τις λέσχες ανάγνωσης στο BookTok

Σήμερα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της αναγνωστικής κοινότητας της μυθοπλασίας. Εκτός από το ότι αγοράζουν περισσότερα μυθιστορήματα, συχνά μοιράζονται και συζητούν τις αναγνωστικές τους εμπειρίες μέσα από λέσχες βιβλίου ή διαδικτυακές κοινότητες όπως το BookTok.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη απήχηση γνώρισαν τα λεγόμενα domestic noir μυθιστορήματα — ψυχολογικά θρίλερ με γυναικείες πρωταγωνίστριες — όπως το Gone Girl, το The Girl on the Train και το Big Little Lies. Τα έργα αυτά συχνά εξερευνούν ζητήματα εξουσίας, σχέσεων και έμφυλης βίας.

Παράλληλα, η άνοδος του είδους romantasy, που συνδυάζει ρομαντικό και φανταστικό μυθιστόρημα, στρέφει το ενδιαφέρον στη γυναικεία επιθυμία και εμπειρία.

Για περισσότερους από δύο αιώνες, η γυναικεία γραφή δεν περιορίζεται στο να καταγράφει τις ανισότητες της πατριαρχίας. Συχνά τις αμφισβητεί, τις αναδιαμορφώνει και τις μετατρέπει σε αφηγήσεις δύναμης.

Δέκα λογοτεχνικές ηρωίδες που σημάδεψαν τη μυθοπλασία

Τζέιν Έιρ – «Jane Eyre» της Σαρλότ Μπροντέ (1847)

Η Τζέιν Έιρ είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αγγλικής λογοτεχνίας. Μεγαλώνει σε συνθήκες φτώχειας και κακομεταχείρισης, όμως αναπτύσσει από νωρίς μια ισχυρή αίσθηση αυτοσεβασμού και ανεξαρτησίας. Ακόμη και όταν ανακαλύπτει ότι ο άνδρας που αγαπά είναι ήδη παντρεμένος, αρνείται να προδώσει τις αξίες της. Η ιστορία της αποτελεί μια ισχυρή δήλωση για την προσωπική αξιοπρέπεια και την αυτονομία των γυναικών.

YouTube thumbnail

Τζόις – «The Thursday Murder Club» του Ρίτσαρντ Όσμαν (2020)

Η Τζόις Μέντοουκροφτ είναι μια 77χρονη πρώην νοσοκόμα που αφηγείται μέρος της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς του Ρίτσαρντ Όσμαν. Φαινομενικά ήρεμη και καλοσυνάτη, διαθέτει οξυδερκή παρατηρητικότητα και έντονη αίσθηση δικαιοσύνης. Όπως και η Μις Μαρπλ πριν από αυτήν, αποδεικνύει ότι η εμπειρία και η προσοχή στη λεπτομέρεια μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές στην επίλυση μυστηρίων.

YouTube thumbnail

Όφρεντ – «The Handmaid’s Tale» της Μάργκαρετ Άτγουντ (1985)

Η Όφρεντ ζει σε μια θεοκρατική δυστοπία όπου οι γυναίκες έχουν χάσει σχεδόν όλα τα δικαιώματά τους. Μέσα από τις αναμνήσεις της από τη ζωή πριν από το καθεστώς και την εσωτερική της αφήγηση, αποκαλύπτεται η ψυχολογική αντίσταση απέναντι στην καταπίεση. Η ιστορία της δείχνει ότι ακόμη και οι πιο σιωπηλές μορφές αντίστασης μπορούν να αποτελέσουν πράξεις επιβίωσης.

YouTube thumbnail

Η Γυναίκα του Μπαθ – «Οι Ιστορίες του Καντέρμπερι» του Τζέφρι Τσόσερ (περ. 1400)

Η «Γυναίκα του Μπαθ» θεωρείται από πολλούς μελετητές μία από τις πρώτες ρεαλιστικές γυναικείες μορφές της αγγλικής λογοτεχνίας. Με πέντε γάμους στο ενεργητικό της και μια ανοιχτή στάση απέναντι στη σεξουαλικότητα, αμφισβητεί τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής της και υπερασπίζεται την ανεξαρτησία των γυναικών.

YouTube thumbnail

Καχού – «The Whale Rider» του Γουίτι Ιχιμαέρα (1987)

Η Καχού Πάικεα Απιράνα γεννιέται σε μια κοινότητα Μαορί όπου η ηγεσία περνά παραδοσιακά από άνδρα σε άνδρα. Παρότι η ίδια διαθέτει τις ικανότητες ενός ηγέτη, πολλοί αρνούνται να τη δεχτούν ως διάδοχο επειδή είναι κορίτσι. Μέσα από τη βαθιά σχέση της με τη φύση και ιδιαίτερα με τις φάλαινες, καταφέρνει τελικά να αποδείξει τη δύναμή της.

YouTube thumbnail

Ορλάντο – «Orlando» της Βιρτζίνια Γουλφ (1928)

Ο Ορλάντο είναι ένας από τους πιο πρωτότυπους χαρακτήρες της μοντερνιστικής λογοτεχνίας. Ξεκινά ως νεαρός αριστοκράτης τον 16ο αιώνα και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε γυναίκα, συνεχίζοντας να ζει μέσα στους αιώνες. Μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, το έργο εξερευνά τις έννοιες της ταυτότητας, του φύλου και του χρόνου.

YouTube thumbnail

Ολίβια – «The Woman of Colour: A Tale» (1808)

Η Ολίβια θεωρείται η πρώτη μαύρη ηρωίδα σε ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις της αγγλικής κοινωνίας, υπερασπίζεται τη μόρφωση και την αξιοπρέπειά της. Όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της είναι ήδη παντρεμένος, αποφασίζει να διαλύσει τον γάμο και να επιστρέψει στην Τζαμάικα, όπου σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την περιουσία της για να βοηθήσει την κοινότητά της.

YouTube thumbnail

Ρόζαλιντ – «Όπως σας αρέσει» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (1600)

Η Ρόζαλιντ είναι ένας από τους πιο ευφυείς και δυναμικούς χαρακτήρες του Σαίξπηρ. Έχει περισσότερες ατάκες από οποιαδήποτε άλλη γυναικεία μορφή στα έργα του και συχνά σατιρίζει τα στερεότυπα του έρωτα και της ποίησης. Η ανεξαρτησία και το χιούμορ της την καθιστούν έναν από τους πιο ζωντανούς χαρακτήρες του θεάτρου.

YouTube thumbnail

Έλενορ – «Eleanor Oliphant is Completely Fine» της Γκέιλ Χόνεϊμαν (2017)

Η Έλενορ ζει μια ζωή βαθιάς μοναξιάς και απομόνωσης. Η καθημερινότητά της αλλάζει όταν γνωρίζει τον συνάδελφό της Ρέιμοντ, ο οποίος την αποδέχεται χωρίς προκαταλήψεις. Η ιστορία της φωτίζει την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση και τη σημασία της φιλίας.

YouTube thumbnail

Σεχραζάντ – «Χίλιες και μία νύχτες»

Η Σεχραζάντ είναι ίσως η πιο διάσημη αφηγήτρια στην ιστορία της λογοτεχνίας. Παντρεύεται έναν σουλτάνο που σκοτώνει κάθε νέα σύζυγό του την επόμενη ημέρα. Χάρη όμως στην ευφυΐα και την αφηγηματική της ικανότητα, του αφηγείται κάθε βράδυ μια ιστορία που αφήνει σκόπιμα ανολοκλήρωτη. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να παρατείνει τη ζωή της για 1.001 νύχτες και τελικά να αλλάξει τη μοίρα του βασιλείου.

*Mε πληροφορίες από: The Conversation

Πετρέλαιο
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Επικαιρότητα
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

inWellness
inTown
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Ελλάδα 08.03.26

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Σύνταξη
