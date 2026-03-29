sports betsson
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας της Super League
On Field 29 Μαρτίου 2026, 17:40

Η «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας της Super League

Μηνύματα με ψέματα προς τους διαιτητές από συγκεκριμένα κέντρα για επίμαχες φάσεις καθώς παρουσιάζουν την εκπαίδευση της ΚΕΔ όπως τους βολεύει. Διαβάστε για το θέατρο του παραλόγου

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αδικεί τον εαυτό του, εκτός αν συμφωνεί με αυτό που γίνεται, ο Στεφάν Λανουά, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ και αναφερόμαστε στην «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας. Το θέατρο του παραλόγου, από τότε που ο Γάλλος αποφάσισε να καταργήσει την τηλεκριτική διαιτησίας μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχει να κάνει με μηνύματα που στέλνονται προς τους διαιτητές από συγκεκριμένα κέντρα σχετικά με επίμαχες φάσεις των πρόσφατων αγωνιστικών.

Ποιό είναι το θέατρο του παραλόγου; Με τι έχει να κάνει; Οι επίμαχες φάσεις που επιλέγει να προβάλει ο Λανουά από το ελληνικό πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται, με τη μορφή διαρροών, για να γίνει «εξωτερική πολιτική», πιο απλά να καλλιεργηθεί φιλοσοφία, από συγκεκριμένα κέντρα, υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων. Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στην διαιτησία, όλοι γνωρίζουν υπέρ ποιων ομάδων έχει αλλοιωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι διαιτητές σφυρίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό και στρώνουν χαλί στους άλλους (ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ).

Το παράλογο της προβολής

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την λογική, από τη μια ο Λανουά έχει αποφασίσει να καταργήσει την εβδομαδιαία τηλεκριτική, όμως από την άλλη πλευρά να προβάλει φάσεις από πρόσφατους αγώνες στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Το τελευταίο έχει σαν συνέπεια κάποιες να παρουσιάζονται επιλεκτικά με προφανή στόχο τη διαμόρφωση κλίματος. Όμως, το χειρότερο όλων είναι ο Λανουά, αν προτιμάτε η ΚΕΔ, να μην αντιδρά σε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο!

Ένα ακόμη σεμινάριο

Για να δούμε τι δούμε και ενόψει του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Stoiximan Super League που θα διεξαχθεί το διάστημα 2-3 Απριλίου ( την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα). Είναι το τέταρτο και τελευταίο σεμινάριο από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει σημασία που θα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές στους αγώνες των πλέι οφ τίτλου, ο τέταρτος που τους συνοδεύει θα είναι Έλληνας. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από το επίπεδο των ξένων διαιτητών που θα ορίσει ο Λανουά.

Οι επιστολές για ξένους διαιτητές

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι επειδή η εποχή είναι δύσκολη, οι ελίτ διαιτητές έχουν να παίξουν κρίσιμους αγώνες στην Ευρώπη (προημιτελικά Champions League, Europa League, Conference League) αλλά και σημαντικούς αγώνες στα πρωταθλήματά τους, με δεδομένο ότι πλησιάζουν προς το τέλος, ο Λανουά άρχισε επαφές εδώ και μέρες για να μπορέσει να φέρει διαιτητές από το πάνω ράφι. Πιο συγκεκριμένα έστειλε επιστολές σε οκτώ ομοσπονδίες και αναμένονται τα αποτελέσματα καθώς ήδη έχει κλείσει κάποιους διαιτητές.

Headlines:
World
Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Stream sports
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

inStream - Ροή Ειδήσεων
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Σύνταξη
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύνταξη
Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Σύνταξη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο