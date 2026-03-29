Έφτασε στην Ουγγαρία η Εθνική (vid)

Χειμώνα συνάντησε η εθνική μας στην Βουδαπέστη όπου βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα για το φιλικό ματς με την Ουγγαρία το βράδυ της Τρίτης (8μμ).

Ψιλόβροχο και θερμοκρασία στους 8 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στην Βουδαπέστη με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ψάχνει απέναντι στην παρέα του Σομποσλαι ένα καλό αποτέλεσμα και κυρίως μια καλή εικόνα, καλύτερα από αυτή της Παρασκευής απέναντι στην Παραγουάη (0-1).

Δείτε βίντεο από την άφιξη:

Στις 7.15 ώρα Ελλάδας είναι πρόγραμματισμενη την Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενω θα ακολουθήσει προπόνηση στο Φέρεντς Πούσκας. Θυμίζουμε πως δεν είναι στην αποστολή ο τραυματίας Μαυροπανος ενω ο Κοντούρης πήγε στην Εθνική Ελπίδων.