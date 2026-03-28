Παναθηναϊκός: Η «αφλογιστία» του Πελίστρι δημιουργεί σενάρια για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 19:51

Παναθηναϊκός: Η «αφλογιστία» του Πελίστρι δημιουργεί σενάρια για το μέλλον

Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει πολλά χρήματα για τον Φακούντο Πελίστρι, όμως έχει πάρει ελάχιστα σε ανταπόδοση από τον Ουρουγουανό εξτρέμ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-2026, άνοιξαν και έκλεισαν με μία κοινή αρνητική εντύπωση: τις χαμένες ευκαιρίες του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχασε… τα άχαστα εναντίον της Ρέιντζερς στον Β’ προκριματικό γύρο του Champions League. Τόσο στο Άιμπροξ Παρκ της Γλασκόβης, όσο και στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Εναντίον της Μπέτις για τους «16» του Europa League, ο 24χρονος εξτρέμ είχε μόνο μία κλασική φάση για να σκοράρει, στο 4ο λεπτό στο δεύτερο ματς στη Σεβίλλη και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0. Αλλά στη συνείδηση πολλών, αν ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 0-1, ίσως να είχε προκριθεί και να μην ακολουθούσε η συντριβή με 4-0.

Εξυπακούεται ότι ο αρνητισμός για τον Πελίστρι εξαιτίας των χαμένων ευκαιριών, διογκώνεται επειδή συνοδεύτηκε από αποκλεισμούς του Τριφυλλιού. Διότι στα προκρίσεις το κλίμα θα ήταν εξαιρετικό και οι κακές στιγμές θα… παραγράφονταν αυτομάτως. Αφού ο Παναθηναϊκός απέτυχε να περάσει, αναζητείται ένας «αποδιοπομπαίος τράγος» και ο νεαρός στράικερ μοιάζει ιδανικός για να πάρει το φταίξιμο.

Πάντως, ο Πελίστρι θα ξεφύγει προσωρινά από το τεταμένο κλίμα στην Αθήνα, επειδή βρίσκεται στο Λονδίνο. Ο 24χρονος εξτρέμ ενσωματώθηκε στην αποστολή της Ουρουγουάη και την Παρασκευή έπαιξε ως αλλαγή για 30 λεπτά εναντίον της Αγγλία. Επίσης, έχει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με τη «σελέστε», την Τρίτη με αντίπαλο την Αλγερία.

Ανέκαθεν, η Ουρουγουάη λειτουργεί σαν καταφύγιο για τον Πελίστρι, ειδικά όταν στις ομάδες του δεχόταν μεγάλη πίεση. Όπως συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό. Αν και εσχάτως, ούτε στην πατρίδα του τυγχάνει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ο Πελίστρι, παρότι τα «πυρά» δεν κατευθύνονται απ’ ευθείας σε εκείνον… Διότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαρσέλο Μπιέλσα δέχεται σφοδρή κριτική για μερικές κλήσεις του, κατηγορούμενος ότι επιμένει σε ντεφορμέ ποδοσφαιριστές. Μεταξύ τους, τον Πελίστρι, τον Μπράιαν Ροντρίγκες και τον Φακούντο Τόρες.

Βέβαια, ο Μπιέλσα στηρίζει το γκρουπ που κέρδισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον δικαίωσε στο προκριματικό τουρνουά της Λατινικής Αμερικής. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μεταβολές στο ρόστερ του, πλην συγκλονιστικού απροόπτου. Ο «τρελός» όπως τον αποκαλούν, έχει ισχυρή προσωπικότητα του και δεν υποχωρεί από τα λεγόμενα των δημοσιογράφων… Η στάση του Μπιέλσα εξασφαλίζει την παρουσία του Πελίστρι στο Μουντιάλ, με εξαίρεση την περίπτωση που ο νεαρός άσος θα τραυματιστεί ξανά…

Ο Πελίστρι έχει παίξει λιγότερο από τον Ρενάτο

Ο Παναθηναϊκός πάρει ελάχιστα πράγματα από τον Πελίστρι φέτος. Ο Ουρουγουανός επιθετικός ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ώστε να έχει λιγότερα λεπτά και συμμετοχές από τον Ρενάτο Σάντσες! Ο ευπαθής στους μυϊκούς τραυματισμούς Πορτογάλος έχει παίξει σε 21 ματς με 1.079 λεπτά. Ο Πελίστρι έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια με 955 λεπτά. Αναμφίβολα, αυτή η σύγκριση αποδεικνύει πόσο καταστροφικό είναι αυτό το χρονικό διάστημα για τον 24χρονο εξτρέμ…

Εννοείται ότι ο Πελίστρι δεν έχει δικαιολογήσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρότι διατηρεί ένα ελκυστικό προφίλ στην αγορά (μικρή ηλικία, βασικός στην Ουρουγουάη και εν δυνάμει μουντιαλικός, κοινοτικό διαβατήριο), αν το Τριφύλλι του έβαζε πωλητήριο, δύσκολα θα έπιανε αντίστοιχη τιμή. 

Κόντρα στη σχετική φημολογία, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει αποφασίσει την πώληση του Πελίστρι. Ούτε ο Ράφα Μπενίτεθ έχει εισηγηθεί κάτι για τον παίκτη, θετικό ή αρνητικό. Όσο για το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Πελίστρι, δεν έχει ενημέρωση ότι ο πελάτης του θα προστεθεί στην «πράσινη» λίστα των υπό παραχώρηση. Άλλωστε, τον Ιανουάριο ένας από τους μάνατζερ του Ουρουγουανού εξτρέμ ήρθε στην Αθήνα, γνωρίστηκε με τους νέους ιθύνοντες της ΠΑΕ και είχαν μία εθιμοτυπική συζήτηση χωρίς εκπλήξεις. Κατά συνέπεια, ο Πελίστρι υπολογίζεται κανονικά στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και το καθεστώς του θα μπορούσε να μεταβληθεί μόνο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Polit

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

