Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-2026, άνοιξαν και έκλεισαν με μία κοινή αρνητική εντύπωση: τις χαμένες ευκαιρίες του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχασε… τα άχαστα εναντίον της Ρέιντζερς στον Β’ προκριματικό γύρο του Champions League. Τόσο στο Άιμπροξ Παρκ της Γλασκόβης, όσο και στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Εναντίον της Μπέτις για τους «16» του Europa League, ο 24χρονος εξτρέμ είχε μόνο μία κλασική φάση για να σκοράρει, στο 4ο λεπτό στο δεύτερο ματς στη Σεβίλλη και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0. Αλλά στη συνείδηση πολλών, αν ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 0-1, ίσως να είχε προκριθεί και να μην ακολουθούσε η συντριβή με 4-0.

Εξυπακούεται ότι ο αρνητισμός για τον Πελίστρι εξαιτίας των χαμένων ευκαιριών, διογκώνεται επειδή συνοδεύτηκε από αποκλεισμούς του Τριφυλλιού. Διότι στα προκρίσεις το κλίμα θα ήταν εξαιρετικό και οι κακές στιγμές θα… παραγράφονταν αυτομάτως. Αφού ο Παναθηναϊκός απέτυχε να περάσει, αναζητείται ένας «αποδιοπομπαίος τράγος» και ο νεαρός στράικερ μοιάζει ιδανικός για να πάρει το φταίξιμο.

Πάντως, ο Πελίστρι θα ξεφύγει προσωρινά από το τεταμένο κλίμα στην Αθήνα, επειδή βρίσκεται στο Λονδίνο. Ο 24χρονος εξτρέμ ενσωματώθηκε στην αποστολή της Ουρουγουάη και την Παρασκευή έπαιξε ως αλλαγή για 30 λεπτά εναντίον της Αγγλία. Επίσης, έχει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με τη «σελέστε», την Τρίτη με αντίπαλο την Αλγερία.

Ανέκαθεν, η Ουρουγουάη λειτουργεί σαν καταφύγιο για τον Πελίστρι, ειδικά όταν στις ομάδες του δεχόταν μεγάλη πίεση. Όπως συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό. Αν και εσχάτως, ούτε στην πατρίδα του τυγχάνει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ο Πελίστρι, παρότι τα «πυρά» δεν κατευθύνονται απ’ ευθείας σε εκείνον… Διότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαρσέλο Μπιέλσα δέχεται σφοδρή κριτική για μερικές κλήσεις του, κατηγορούμενος ότι επιμένει σε ντεφορμέ ποδοσφαιριστές. Μεταξύ τους, τον Πελίστρι, τον Μπράιαν Ροντρίγκες και τον Φακούντο Τόρες.

Βέβαια, ο Μπιέλσα στηρίζει το γκρουπ που κέρδισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον δικαίωσε στο προκριματικό τουρνουά της Λατινικής Αμερικής. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μεταβολές στο ρόστερ του, πλην συγκλονιστικού απροόπτου. Ο «τρελός» όπως τον αποκαλούν, έχει ισχυρή προσωπικότητα του και δεν υποχωρεί από τα λεγόμενα των δημοσιογράφων… Η στάση του Μπιέλσα εξασφαλίζει την παρουσία του Πελίστρι στο Μουντιάλ, με εξαίρεση την περίπτωση που ο νεαρός άσος θα τραυματιστεί ξανά…

Ο Πελίστρι έχει παίξει λιγότερο από τον Ρενάτο

Ο Παναθηναϊκός πάρει ελάχιστα πράγματα από τον Πελίστρι φέτος. Ο Ουρουγουανός επιθετικός ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ώστε να έχει λιγότερα λεπτά και συμμετοχές από τον Ρενάτο Σάντσες! Ο ευπαθής στους μυϊκούς τραυματισμούς Πορτογάλος έχει παίξει σε 21 ματς με 1.079 λεπτά. Ο Πελίστρι έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια με 955 λεπτά. Αναμφίβολα, αυτή η σύγκριση αποδεικνύει πόσο καταστροφικό είναι αυτό το χρονικό διάστημα για τον 24χρονο εξτρέμ…

Εννοείται ότι ο Πελίστρι δεν έχει δικαιολογήσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρότι διατηρεί ένα ελκυστικό προφίλ στην αγορά (μικρή ηλικία, βασικός στην Ουρουγουάη και εν δυνάμει μουντιαλικός, κοινοτικό διαβατήριο), αν το Τριφύλλι του έβαζε πωλητήριο, δύσκολα θα έπιανε αντίστοιχη τιμή.

Κόντρα στη σχετική φημολογία, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει αποφασίσει την πώληση του Πελίστρι. Ούτε ο Ράφα Μπενίτεθ έχει εισηγηθεί κάτι για τον παίκτη, θετικό ή αρνητικό. Όσο για το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Πελίστρι, δεν έχει ενημέρωση ότι ο πελάτης του θα προστεθεί στην «πράσινη» λίστα των υπό παραχώρηση. Άλλωστε, τον Ιανουάριο ένας από τους μάνατζερ του Ουρουγουανού εξτρέμ ήρθε στην Αθήνα, γνωρίστηκε με τους νέους ιθύνοντες της ΠΑΕ και είχαν μία εθιμοτυπική συζήτηση χωρίς εκπλήξεις. Κατά συνέπεια, ο Πελίστρι υπολογίζεται κανονικά στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και το καθεστώς του θα μπορούσε να μεταβληθεί μόνο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.