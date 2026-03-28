Οι αθλητικές μεταδόσεις (28/3): Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το Super Cup της Superleague 2

Γεμάτο είναι και σήμερα (28/3) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις! Τα ματς που ξεχωρίζουν είναι η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη στο πόλο ανδρών, που θα μεταδοθεί από το MEGA NEWS, το Καλαμάτα – Ηρακλής, για το Super Cup της Super League 2 και το ντέρμπι «αιωνίων» για τη Volley League Ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις – Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

08:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, Qualifying

10:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Continental Tour Gold

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χάρογκεϊτ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two

14:30 Mega News Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Πόλο

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Προμηθέας GBL

16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:05 COSMOTE SPORT 8 HD Μαγδεμβούργο – Φούσε Βερολίνου DAIKIN Bundesliga

17:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson GBL

18:20 Action 24 Καλαμάτα – Ηρακλής Super League 2

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

19:30 Novasports 1HD Μάλαγα – Λεγανές Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

19:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

20:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, Τελικός

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Tissot Sprint)

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

23:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026