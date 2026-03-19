Ολυμπιακός: Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος και το… 14-0 (pic)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-0 σετ στον τελικό του Challenge Cup από την Βολεφόλια που μετράει μόλις επτά χρόνια ζωής ως σύλλογος (ιδρύθηκε το 2019) και μετράει το… απόλυτο μηδέν σε ευρωπαϊκούς τίτλους στον ερασιτέχνη.

Έτσι εξακολουθεί χωρίς ευρωπαϊκό τρόπαιο παρότι το φετινό Challenge Cup θεωρούνταν σχετικά εύκολο, μιας και διεξήχθη χωρίς την παρουσία συλλόγων από την Τουρκία και τη Ρωσία που παραδοσιακά είναι αρκετά δυνατές.

Ο Ολυμπιακός φυσικά να συνεχίζει να είναι ο πολυνίκης ως ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη, έχοντας 14 ευρωπαϊκούς τίτλους.

Έχει τρεις στο βόλεϊ ανδρών, έναν στο βόλεϊ γυναικών, επτά στο πόλο γυναικών και 3 στο πόλο των ανδρών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλιαγμένη με έξι ευρωπαϊκά τρόπαια. Πέντε στο πόλο γυναικών και ένα στο πόλο των ανδρών.

Το απίστευτο είναι πως μέχρι και ο Διομήδης Άργους έχει στην συλλογή του ευρωπαϊκό τίτλο στον ερασιτέχνη, χάρη στην μεγάλη του επιτυχία στο χάντμπολ, όμως ο Παναθηναϊκός με 118 χρόνια ιστορία παραμένει στο μηδέν.

Άλλες ομάδες με ευρωπαϊκούς τίτλους είναι η Γλυφάδα (2), ο Εθνικός Πειραιώς (2), ο Αθηναϊκός(1), η ΑΕΚ (1) και ο Απόλλωνας Σμύρνης (1).

