Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup
Άλλα Αθλήματα 18 Μαρτίου 2026, 20:52

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σύντομης ιστορίας της (έτος ίδρυσης το 2019) πανηγυρίζει η Βαλεφόλια, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ στην Γλυφάδα, κάνοντας έτσι δικό της το Challenge Cup.

Τα πάντα χάθηκαν για το «τριφύλλι» στο δεύτερο σετ, όταν η ελληνική ομάδα πήρε μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημά του (ακόμη και με 8 πόντους), ωστόσο, οι φιλοξενούμενες βρήκαν τον τρόπο να «ροκανίσουν» τη διαφορά και στο φινάλε να κάνουν το 2-0 και επί της ουσίας να «καθαρίσουν» τον αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βαλεφόλια να μπαίνει καλύτερα και να βρίσκει πόντους από τα λάθη των παικτριών του Παναθηναϊκού τις οποίες πίεσε αρκετά. Έτσι οι Ιταλίδες πήραν μια διαφορά της τάξεως των πέντε πόντων με το 11-6. Το Τριφύλλι έβγαλε αντίδραση και πλησίασε στο 15-14, αλλά οι Ιταλίδες βρέθηκαν στο +6 με το 21-15. Ένα επιμέρους 5-2 μείωσε στο 23-20 για τις γηπεδούχες, όμως οι φιλοξενούμενες πήραν το πρώτο σετ με το 25-20 για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός στην εκκίνηση του δεύτερου σετ, καταφέρνοντας να βρεθεί στο 13-5, με τη Βαλεφόλια να πλησιάζει, αλλά τις Πράσινες να κάνουν το 17-12 διατηρώντας ένα καλό προβάδισμα. Οι Ιταλίδες δεν τα παράτησαν και με επιμονή πέρασαν μπροστά με 21-20, αλλά το Τριφύλλι απάντησε για το 23-21 με τρεις σερί πόντους. Κάπου εκεί όμως, η Βαλεφόλια ήταν πιο αποτελεσματική και με το 27-25 έκανε το 2-0 στα σετ.

Το τρίτο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκό να χτίζει μικρές διαφορές δύο πόντων και τη Βαλεφόλια να ισοφαρίζει. Έτσι οι ομάδες έφτασαν στο 8-8, πριν οι Ιταλίδες περάσουν μπροστά με 9-8, ενώ λίγο αργότερα έκαναν το 14-10. Το προβάδισμα συνέχισε να μεγαλώνει για τις φιλοξενούμενες που έφτασαν στο +7 με το 19-12. Η συνέχεια απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη διαφορά να πηγαίνει και στο +10 (23-13 και 24-14), με τις φιλοξενούμενες να κάνουν το 25-16 και να κατακτούν το τρόπαιο.

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Κόσμος
Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Βόλεϊ 18.03.26

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer από τον σύντροφό της - Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό
Europa League 18.03.26

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26 Upd: 21:04

Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών - Πρόταγμα τα εθνικά συμφέρονται να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

