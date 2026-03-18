Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup

Τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σύντομης ιστορίας της (έτος ίδρυσης το 2019) πανηγυρίζει η Βαλεφόλια, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ στην Γλυφάδα, κάνοντας έτσι δικό της το Challenge Cup.

Τα πάντα χάθηκαν για το «τριφύλλι» στο δεύτερο σετ, όταν η ελληνική ομάδα πήρε μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημά του (ακόμη και με 8 πόντους), ωστόσο, οι φιλοξενούμενες βρήκαν τον τρόπο να «ροκανίσουν» τη διαφορά και στο φινάλε να κάνουν το 2-0 και επί της ουσίας να «καθαρίσουν» τον αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βαλεφόλια να μπαίνει καλύτερα και να βρίσκει πόντους από τα λάθη των παικτριών του Παναθηναϊκού τις οποίες πίεσε αρκετά. Έτσι οι Ιταλίδες πήραν μια διαφορά της τάξεως των πέντε πόντων με το 11-6. Το Τριφύλλι έβγαλε αντίδραση και πλησίασε στο 15-14, αλλά οι Ιταλίδες βρέθηκαν στο +6 με το 21-15. Ένα επιμέρους 5-2 μείωσε στο 23-20 για τις γηπεδούχες, όμως οι φιλοξενούμενες πήραν το πρώτο σετ με το 25-20 για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός στην εκκίνηση του δεύτερου σετ, καταφέρνοντας να βρεθεί στο 13-5, με τη Βαλεφόλια να πλησιάζει, αλλά τις Πράσινες να κάνουν το 17-12 διατηρώντας ένα καλό προβάδισμα. Οι Ιταλίδες δεν τα παράτησαν και με επιμονή πέρασαν μπροστά με 21-20, αλλά το Τριφύλλι απάντησε για το 23-21 με τρεις σερί πόντους. Κάπου εκεί όμως, η Βαλεφόλια ήταν πιο αποτελεσματική και με το 27-25 έκανε το 2-0 στα σετ.

Το τρίτο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκό να χτίζει μικρές διαφορές δύο πόντων και τη Βαλεφόλια να ισοφαρίζει. Έτσι οι ομάδες έφτασαν στο 8-8, πριν οι Ιταλίδες περάσουν μπροστά με 9-8, ενώ λίγο αργότερα έκαναν το 14-10. Το προβάδισμα συνέχισε να μεγαλώνει για τις φιλοξενούμενες που έφτασαν στο +7 με το 19-12. Η συνέχεια απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη διαφορά να πηγαίνει και στο +10 (23-13 και 24-14), με τις φιλοξενούμενες να κάνουν το 25-16 και να κατακτούν το τρόπαιο.