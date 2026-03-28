Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Καλαμάτα – Ηρακλής 1-0: Η «Μαύρη Θύελλα» κατέκτησε το Super Cup της Super League 2
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 21:20

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Ηρακλή στον τελικό του ΟΑΚΑ με γκολ του Τσέλιου και μετά το πρωτάθλημα στη Super League 2 και την άνοδο στην Super League, πανηγύρισε και την κατάκτηση του Super Cup.

Υπερπρωταθλήτρια της Super League 2 είναι η Καλαμάτα, η οποία κατάφερε να επιβληθεί του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ με 1-0 και να κατακτήσει το Super Cup, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, οδεύοντας πλέον προς τη Super League με τον καλύτερο τρόπο (μαζί φυσικά με τον Γηραιό).

Η «μαύρη θύελλα» ήταν καλύτερη σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας κάποιες σημαντικές ευκαιρίες πριν σκοράρει στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους με τον Τσέλιο. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να απαντήσουν πιέζοντας στο φινάλε, όμως τίποτα δεν άλλαξε και οι Πελοποννήσιοι πήραν το τρόπαιο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν δυνατές μάχες στο κέντρο, ενώ η Καλαμάτα είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 4′ με τον Μορέιρα να πιάνει το διαγώνιο σουτ, την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει για λίγο κόρνερ. Η «μαύρη θύελλα» συνέχισε να πιέζει και στο 12′ ο Μορέιρα εκτέλεσε φάουλ από μακριά, με την μπάλα να περνά από όλους και τον Στουρνάρα να απομακρύνει ενστικτωδώς. Στη συνέχεια της φάσης, ο Οικονόμου σούταρε άουτ από μακριά.

Στο 20′ ο Μορέιρα απείλησε με νέο φάουλ, ενώ ένα λεπτό μετά ο ίδιος παίκτης άγγιξε το γκολ, όμως ο Στουρνάρας τον σταμάτησε σε τετ-α-τετ. Ο Ηρακλής άρχισε να ανεβαίνει και είχε τεράστια ευκαιρία με τον Μάναλη να βγαίνει μπροστά από τον Γκέλιο που όμως άπλωσε το δεξί του πόδι και τον σταμάτησε στο 32′. Τρία λεπτά μετά, ο Ντέλετιτς είχε κι εκείνος την στιγμή του αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει για τους Θεσσαλονικείς. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με το 0-0 στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος άρχισε ιδανικά για την Καλαμάτα η οποία στο 50′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Κατάλντι έκλεψε ψηλά, ο Μάντζης βρήκε με το εξωτερικό τον Τσέλιο και εκείνος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Τρία λεπτά μετά ο Ηρακλής έφτασε μια… ανάσα από την ισοφάριση. Ο Βιτλής σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μάναλη να πετάγεται στην πορεία της μπάλας όντας σχεδόν πάνω στην γραμμή, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει αφού δεν είχε ισορροπία.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε με την επόμενη καλή στιγμή να είναι ξανά για τον Ηρακλή με την… σκαστή κεφαλιά του Ντέλετιτς που πέρασε λίγο άουτ. Ο Γηραιός απείλησε τέσσερα λεπτά με ένα μακρινό σουτ του Τζίμα που επίσης πέρασε άουτ. Τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του αγώνα, παρά την πίεση του Ηρακλή και έτσι η Καλαμάτα επιβλήθηκε 1-0 κατακτώντας το Super Cup.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μάντζης, Μέντες.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής, Τσάκλα, Κράινζ, Κατσίκας, Ουάρντα, Φοφανά, Τζίμας, Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Μάναλης.

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Κόσμος
Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

