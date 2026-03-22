Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)

Σε ένα ενθουσιώδες και γιορτινό Καυτανζόγλου που είχε στήσει «πάρτι» ανόδου από νωρίς, ο Ηρακλής πανηγύρισε την επιστροφή του στα «σαλόνια» της Super League μετά από 9 χρόνια με νίκη. Για τη ακρίβεια στην 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ του Α’ ομίλου ο «Γηραιός» επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 3-1.





Έτσι οι κυανόλευκοι κατέκτησαν την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα με 38 βαθμούς και ρεκόρ 5 νικών 1 ισοπαλίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τελείωσε ολόκληρη τη σεζόν αήττητος (13ν., 5ισ. στην κανονική διάρκεια).

Οσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, το σκορ για τους νικητές άνοιξε μόλις στο 12ο λεπτό ο Ντέλετιτς, με τους Θεσσαλούς να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου σε 1-1 με τον Λεωνιδόπουλο. Ο Ηρακλής πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 84′ με κεφαλιά του Ντουρμισάι, ενώ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι ο Ντέλετιτς ήταν αυτός που διαμόρφωσε το σκορ στο τελικό 3-1.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε φιέστα από παίκτες, προπονητικό τιμ και οπαδούς για την επιτυχημένη σεζόν που φέρνει τους κυανόλευκους και πάλι στη Super League.

ΣΚΟΡΕΡ: 12′, 90+2′ Ντέλετιτς σουτ, 84′ Ντουρμισάι κεφ. – 45+3′ Λεωνιδόπουλος σουτ

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής, Ντέλετις, Μάναλης (75′ Κούστα), Εραμούσπε, Κράινζ (85′ Χάμοντ), Τσάκλα, Κάτσικας (75′ λ.τ Ουές), Κυνηγόπουλος (65′ Ντουρμισάι), Τσιντώνης (65′ Τζίμας), Φοφανά.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (46′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Βλαχομήτρος (58′ Μπάλλας), Πολέτο, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (78′ Νινίκας), Σοΐρι (22′ λ.τ Να’α), Ανδρέου, Κάσσος, Καρίμ (78′ Μπακαγιόκο).

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Δεδικούσης, Μάνος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ντέλετιτς, Εραμούσπε – Λεωνιδόπουλος

Κόκκινες:

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β 3-0 Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν και η Νίκη Βόλου, καθώς ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη νίκησε τον 4ο Αστέρα Β’ AKTOR στο «Παντελής Μαγουλάς» με 3-0. Οι Βολιώτες τερμάτισαν στην 2η θέση των πλέι οφ με 29 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες στην 4η και τελευταία με 21β. ΣΚΟΡΕΡ: 3′ Έππας σουτ, 40′ Λουκίνας σουτ, 84′ Γιακουμάκης κεφ. Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι (82′ Γκαντέλιο), Σίλβα, Έππας, Στοΐλκοβιτς (60′ Γιακουμάκης), Πέττας (76′ Σαλαμούρας), Λουκίνας (76′ Τζιώρας), Φερνάντες (76′ Κιβρακίδης). Αστέρας Τρίπολης Β (Βεργέτης): Αρχοντακάκης (60′ Κριαράς), Τερεζίου, Ρέτσος, Γρομητσάρης, Φρόκου (60′ Βαντάκα), Καλά, Μεντιέτα, Φερνάντεθ (60′ Τουρούκης), Συνολάκης (46′ Καλαντζή), Γιακουμάκης (64′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ. Διαιτητής: Τικίζογλου (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Τσεχελίδης (Μακεδονίας), Τάκος (Αιτ/νίας)

Κίτρινες: Μπαξεβάνος, Τζιώρας – Καλά, Μεντιέτα

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι οφ του Α ομίλου της Super League 2

Κυριακή 22/3

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1

Νίκη Βόλου – Asteras B’ Aktor 3-0

Όσον αφορά την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ του Α’ ομίλου θα διεξαχθούν την Κυριακή 05/04/26.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι οφ του Α ομίλου της Super League 2

5 Απριλίου

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 15:00

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 15:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 15:00