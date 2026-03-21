Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Αν και χωρίς αντίκρισμα, καθώς την άνοδο στη Super League έχει πανηγυρίσει εδώ και μερικές εβδομάδες η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος έκλεισε νικηφόρα τη σεζόν για τα πλέι οφ του Β’ ομίλου της Super League 2, επικρατώντας με 3-0 του Ολυμπιακού Β΄ με 3-0 για την 6η και τελευταία αγωνιστική.

Οι κυανέρυθροι έφτασαν τους 29 βαθμούς, ενώ μια θετική σεζόν ολοκληρώνουν οι ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους, έχοντας αφήσει στα περισσότερα παιχνίδια καλές εντυπώσεις και συμμετέχοντας στα πλέι οφ.

Οσον αφορά την αναμέτρηση, το σκορ άνοιξε στο 29′ από την εκτέλεση πέναλτι του Βοΐλη, με τον Μόρσεί να είναι εκείνος που είχε κερδίσει την εσχάτη των ποινών δύο λεπτά νωρίτερα από πτώση του στην περιοχή σε διεκδίκηση της μππάλας από τον Λιατσικούρα σε Μόρσεϊ.

Το 2-0 για τον Πανιώνιο έγινε στις αρχές του Β’ μέρους (47′), όταν ο Βοΐλης πήρε την μπάλα από τον Τανούλη και αφού προχώρησε στη συνέχεια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά για το κεφάλι του Μόρσεϊ που πέτυχε το το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Τέλος το τρίτο γκολ των γηπεδούχων σημείωσε ο Γιάκοβλεφ στο 74′ με σουτ.

ΣΚΟΡΕΡ: 29′ πεν. Βοΐλης, 47′ κεφ. Μόρσεϊ, 74′ Γιακόβλεφ σουτ

Πανιώνιος (Κωνσταντίνου): Σαρακασίδης, Μπελμόντ (72′ Φελίσιο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ (78′ Φοκάμ), Ζούλιας, Όκκας (59′ Στούπης), Ντίας (59′ Κιάκος), Μπαϊραμίδης (59′ Κρητικός), Νίτσος, Βοΐλης, Βενάρδος.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Ντάμα, Τανούλης (64′ Μίλισιτς), Κουτσογούλας, Μάρτινης (78′ Ρολάκης), Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Λιατσικούρας (64′ Κολοκοτρώνης), Τουφάκης, Ζουγλής, Θαρθάνα, Μπιλάλ (75′ Γιουσούφ).

Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)

Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας), Βισκαδούρος (Ηρακλείου)

Κίτρινες: Μπελμόν

Κόκκινες:

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0

Η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια Καλαμάτα που πανηγυρίζει την επιστροφή της στη Super League έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Μαρκό. Με αυτή την ισοπαλία η «Μαύρη Θύελλα» ολοκλήρωσε τη σεζόν με 38 βαθμούς.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μαρκουπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Παυλίδης (66′ Νεκούλ), Οικονομίδης, Μεντόσα (86′ Κωνσταντακόπουλος), Φουρλάνος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος (66′ Γιόχανσον).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Λαδάς, Σπυράκος (32′ Καλουτσικίδης), Βαφέας, Παναγιώτου, Λυμπεράκης (46′ Κατάλντι), Οικονόμου, Τσίνο Μορέιρα, Τσέλιος (76′ Μπρούνο Γκάμα), Χορδάν (59′ Μπονέτο), Μορέιρα, Κωτσόπουλος (76′ Μουζάκης).

Η βαθμολογία των πλέι οφ στο Β’ όμιλο της Super League 2

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ στον Β’ όμιλο της Super League 2

Σάββατο 21/3

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0

Τεράστια νίκη η Ελλάς Σύρου

Σπουδαία νίκη στη μάχη της παραμονής πέτυχε με 1-0 επί των Χανίων στην έδρα της η Ελλάς Σύρου για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Το παιχνίδι φαινόταν ότι θα έληγε ισόπαλο χωρίς γκολ, ωστόσο ο Βλάχος με σουτ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε το τεράστιο τρίποντο στους νησιώτες που έφτασαν τους 26 βαθμούς και πέρασαν στην 1η θέση της βαθμολογίας!

«Μαχαιριά» για τα Χανιά αυτό το αποτέλεσμα που έμειναν στους 13 βαθμούς και απομακρύνθηκαν πολύ από τις θέσεις σωτηρίας.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+3′ Βλάχος σουτ

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Κόλα, Γκορντεζιάνι.

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής, Κόπας, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς, Λόπες, Τούργκοτ, Καπνίδης.

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)

Βοηθοί: Παπαδοπούλου (Μακεδονίας), Τσικλητάρη (Πιερίας).

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1

Ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι της Athens Kallithea με το Αιγάλεω, με τους γηπεδούχους να διατηρούν απόσταση 4 βαθμών στη μάχη της παραμονής, καθώς έφτασαν τους 24 βαθμούς. Το Αιγάλεω που ήθελε τη νίκη και προηγήθηκε αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά του πέραν των δύο λεπτών έχει πλέον 20 βαθμούς και παραμένει ζωντανό για κατάληψη έστω της 2ης θέσης στο μίνι πρωτάθλημα που χαρίζει παραμονή.

Τέλος η Ηλιούπολη που έχει 13 βαθμούς όσους και τα Χανιά πλέον έμεινε στο 1-1 με τον ουραγό και καταδικασμένο εξ αρχής Παναργειακό.

ΣΚΟΡΕΡ: 68′ Σαταριάνο κεφ. – 66′ Αθανασακόπουλος σουτ

56′: Δοκάρι Ράμα

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (62′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης (79′ Βάρκας), Μαυριάς (79′ Γκολφίνος), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πανάγου, Μανιάς, Σωτηράκος, Ματίγια. Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Αναστασόπουλος, Ευαγγέλου (46′ Ουνγιαλίδης), Σλιμόν (46′ Περκ (52′ λ.τ Σαποβάλοφ), Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (70′ Ενομό), Καρρίκι, Φαϊζάλ, Κωστέας (70′ Νταλίγκε).

Διαιτητής: Γιουματζιδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Μποζατζίδης, Αγγελόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μανιάς, Προδρομίτης, Γκολφίνος, Βάρκας – Σλιμόν, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της στον Β’ όμιλο της Super League 2



Σάββατο 21/3

Παναργειακός – Ηλιούπολη 1-1

Ελλάς Σύρου – Χανιά 1-0

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ στο Β’ όμιλο της Super League 2