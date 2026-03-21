sports betsson
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21 Μαρτίου 2026, 17:36

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Spotlight

Αν και χωρίς αντίκρισμα, καθώς την άνοδο στη Super League έχει πανηγυρίσει εδώ και μερικές εβδομάδες η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος έκλεισε νικηφόρα τη σεζόν για τα πλέι οφ του Β’ ομίλου της Super League 2, επικρατώντας με 3-0 του Ολυμπιακού Β΄ με 3-0 για την 6η και τελευταία αγωνιστική.

Οι κυανέρυθροι έφτασαν τους 29 βαθμούς, ενώ μια θετική σεζόν ολοκληρώνουν οι ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους, έχοντας αφήσει στα περισσότερα παιχνίδια καλές εντυπώσεις και συμμετέχοντας στα πλέι οφ.

Οσον αφορά την αναμέτρηση, το σκορ άνοιξε στο 29′ από την εκτέλεση πέναλτι του Βοΐλη, με τον Μόρσεί να είναι εκείνος που είχε κερδίσει την εσχάτη των ποινών δύο λεπτά νωρίτερα από πτώση του στην περιοχή σε διεκδίκηση της μππάλας από τον Λιατσικούρα σε Μόρσεϊ.

Το 2-0 για τον Πανιώνιο έγινε στις αρχές του Β’ μέρους (47′), όταν ο Βοΐλης πήρε την μπάλα από τον Τανούλη και αφού προχώρησε στη συνέχεια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά για το  κεφάλι του Μόρσεϊ που πέτυχε το το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Τέλος το τρίτο γκολ των γηπεδούχων σημείωσε ο Γιάκοβλεφ στο 74′ με σουτ.

ΣΚΟΡΕΡ: 29′ πεν. Βοΐλης, 47′ κεφ. Μόρσεϊ, 74′ Γιακόβλεφ σουτ

Πανιώνιος (Κωνσταντίνου): Σαρακασίδης, Μπελμόντ (72′ Φελίσιο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ (78′ Φοκάμ), Ζούλιας, Όκκας (59′ Στούπης), Ντίας (59′ Κιάκος), Μπαϊραμίδης (59′ Κρητικός), Νίτσος, Βοΐλης, Βενάρδος.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Ντάμα, Τανούλης (64′ Μίλισιτς), Κουτσογούλας, Μάρτινης (78′ Ρολάκης), Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Λιατσικούρας (64′ Κολοκοτρώνης), Τουφάκης, Ζουγλής, Θαρθάνα, Μπιλάλ (75′ Γιουσούφ).

Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)
Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας), Βισκαδούρος (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Μπελμόν
Κόκκινες:

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0 

Η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια Καλαμάτα που πανηγυρίζει την επιστροφή της στη Super League έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Μαρκό. Με αυτή την ισοπαλία η «Μαύρη Θύελλα» ολοκλήρωσε τη σεζόν με 38 βαθμούς.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μαρκουπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Παυλίδης (66′ Νεκούλ), Οικονομίδης, Μεντόσα (86′ Κωνσταντακόπουλος), Φουρλάνος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος (66′ Γιόχανσον).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Λαδάς, Σπυράκος (32′ Καλουτσικίδης), Βαφέας, Παναγιώτου, Λυμπεράκης (46′ Κατάλντι), Οικονόμου, Τσίνο Μορέιρα, Τσέλιος (76′ Μπρούνο Γκάμα), Χορδάν (59′ Μπονέτο), Μορέιρα, Κωτσόπουλος (76′ Μουζάκης).

Η βαθμολογία των πλέι οφ στο Β’ όμιλο της Super League 2

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ στον Β’ όμιλο της Super League 2

Σάββατο 21/3
Μαρκό – Καλαμάτα 0-0
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0

Τεράστια νίκη η Ελλάς Σύρου

Σπουδαία νίκη στη μάχη της παραμονής πέτυχε με 1-0 επί των Χανίων στην έδρα της η Ελλάς Σύρου για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Το παιχνίδι φαινόταν ότι θα έληγε ισόπαλο χωρίς γκολ, ωστόσο ο Βλάχος με σουτ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε το τεράστιο τρίποντο στους νησιώτες που έφτασαν τους 26 βαθμούς και πέρασαν στην 1η θέση της βαθμολογίας!

«Μαχαιριά» για τα Χανιά αυτό το αποτέλεσμα που έμειναν στους 13 βαθμούς και απομακρύνθηκαν πολύ από τις θέσεις σωτηρίας.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+3′ Βλάχος σουτ

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Κόλα, Γκορντεζιάνι.

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής, Κόπας, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς, Λόπες, Τούργκοτ, Καπνίδης.

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαϊας)
Βοηθοί: Παπαδοπούλου (Μακεδονίας), Τσικλητάρη (Πιερίας).

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1
Ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι της Athens Kallithea με το Αιγάλεω, με τους γηπεδούχους να διατηρούν απόσταση 4 βαθμών στη μάχη της παραμονής, καθώς έφτασαν τους 24 βαθμούς. Το Αιγάλεω που ήθελε τη νίκη και προηγήθηκε αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά του πέραν των δύο λεπτών έχει πλέον 20 βαθμούς και παραμένει ζωντανό για κατάληψη έστω της 2ης θέσης στο μίνι πρωτάθλημα που χαρίζει παραμονή.

Τέλος η Ηλιούπολη που έχει 13 βαθμούς όσους και τα Χανιά πλέον έμεινε στο 1-1 με τον ουραγό και καταδικασμένο εξ αρχής Παναργειακό.

ΣΚΟΡΕΡ: 68′ Σαταριάνο κεφ. – 66′ Αθανασακόπουλος σουτ

56′: Δοκάρι Ράμα

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (62′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης (79′ Βάρκας), Μαυριάς (79′ Γκολφίνος), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πανάγου, Μανιάς, Σωτηράκος, Ματίγια.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Αναστασόπουλος, Ευαγγέλου (46′ Ουνγιαλίδης), Σλιμόν (46′ Περκ (52′ λ.τ Σαποβάλοφ), Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (70′ Ενομό), Καρρίκι, Φαϊζάλ, Κωστέας (70′ Νταλίγκε).

Διαιτητής: Γιουματζιδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Μποζατζίδης, Αγγελόπουλος (Μακεδονίας)
Κίτρινες: Μανιάς, Προδρομίτης, Γκολφίνος, Βάρκας – Σλιμόν, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης
Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της στον Β’ όμιλο της Super League 2

Σάββατο 21/3

Παναργειακός – Ηλιούπολη 1-1
Ελλάς Σύρου – Χανιά 1-0
Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ στο Β’ όμιλο της Super League 2

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Σύνταξη
Stream sports
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Σύνταξη
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Σύνταξη
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο