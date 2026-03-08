Η μάχη για την παραμονή στη Super League 2 φουντώνει καθώς κυλούν τα παιχνίδια. Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του Α’ ομίλου, ο ΠΑΟΚ Β’ απέκτησε πλέον «αέρα» 4 βαθμών στην κορυφή, μετά την επιστροφή του στις νίκες με 3-0 επί του Καμπανιακού.

Πλέον ο δικέφαλος πήγε στους 21 βαθμούς και ουσιαστικά είναι ο κερδισμένος της ημέρας καθώς ξέφυγε με 4 βαθμούς από τους διώκτες του. Κι αυτό καθώς Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης που θα διεκδικήσουν τη 2η θέση της παραμονής ακολουθούν με 17, μετά τα 0-0 της πρώτης στην έδρα του Μακεδονικού και του δεύτερου στα Γιάννενα κόντρα στον ΠΑΣ ο οποίος είναι σε δεινή θέση.

Σημαντικό παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει πολλά γίνεται την 5η αγωνιστική καθώς οι δύο ομάδες της Καβάλας θα παίξουν μεταξύ τους στη Χρυσούπολη (15/3).



ΠΑΟΚ Β – Καμπανιακός 3-0

ΣΚΟΡΕΡ: 20′ Γκιτέρσος σουτ, 35′ Μούστμα σουτ, 90+2′ πεν. Τσοπούρογλου

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Πολυκράτης, Κωττάς (46′ Τσιφούτης), Απιατσιονάκ, Κοσίδης, Σαρρής, Τσοπούρογλου, Αδάμ (61′ Αλμασίδης), Μπέρδος (75′ Καλαϊτσίδης), Μούστμα (75′ Κανίς), Γκιτέρσος (61′ Ραϊχανί).

Καμπανιακός (Σ. Αυγέρος): Κασαπίδης. Παπακωνσταντίνου, Χατζηκυριάκος, Γαρύφαλλος (68′ Αμπούντου), Σαρβανίδης (77′ Λύγκας), Δερμιτζάκης, Κεσίδης (63′ Καστίδης), Αλμπάνης (68′ Μωυσίδης), Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης (63′ Καράδαλης).

Διαιτητής: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)

Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Μάνος (Λάρισας)

Κίτρινες: Πολυκράτης

Κόκκινες:

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές (60′ Σελιμάι), Δούμας, Κιτσάκης (86′ Αθανασίου), Τουρκοχωρίτης (60′ Συμεωνίδης), Τουτόντα, Κασέμι, Κριμιτζάς (76′ Καφενζής), Πατρινός, Μπουλλάρι, Κρυπαράκος (60′ Χαβαλές).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Δαλιανόπουλος, Γκιώνης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής, Σαπουντζής (84′ Ψάλτης), Κωστίκα, Γλυνός (46′ Σταυρόπουλος), Σέα.

Διαιτητής: Κεφάλας (Σερρών)

Βοηθός: Τραουδάς (Πιερίας), Μπογιατζόγλου (Ημαθίας)

Κίτρινες: Πρεκατές, Κριμιτζάς, Καφενζής – Κωστίκα, Σταυρόπουλος

Κόκκινες: 64′ Γκιώνης

Μακεδονικός – Καβάλα 0-0

Δοκάρι: 68′ Γιαννίκογλου

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι, Σαραγιώτης (92′ Κωτέλης), Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς (81′ Μάρσαλ) , Καραμπέρης (92′ Σταμπουλίδης), Λαβάλ, Βερχόβεν, Αμανατίδης (81′ Αντελέκε), Νίκος (63′ Κωνσταντινίδης).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Καρτάλης (60′ Στίκας), Κολλαράς (60′ Ρόβας), Αλιατίδης, Χρούστινετς, Μπρέγκου (75′ Παπαδόπουλος), Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος, Ελ Καντουσί (60′ Παναγιώτου).

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)

Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Παστιάδης (Δράμας)

Κίτρινες: Σαραγιώτης, Κωνσταντινίδης – Γαβριηλίδης

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του Α΄ ομίλου της Super League 2

Κυριακή 8/3

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός 3-0

Μακεδονικός – Καβάλα 0-0

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15/3):

Νέστος – Καβάλα

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

Νίκες για Ηρακλή και Νίκη Βόλου στα πλέι οφ

Στα δύο παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή (8/3) για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ του Α’ ομίλου, ο Ηρακλής που έχει εξασφαλίσει την παραμονή του από την προηγούμενη αγωνιστική, νίκησε με 2-0 και στην έδρα του ουραγού Αστέρα Τρίπολης. Με τη νίκη αυτή ο Γηραιός έφτασε τους 34 βαθμούς και κάνει… περίπατο στο μίνι πρωτάθλημα.

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ηρακλής 0-2

ΣΚΟΡΕΡ: 3′ Κυνηγόπουλος σουτ, 71′ Μάναλης σουτ

Αστέρας Τρίπολης Β (Βεργέτης): Κακαδιάρης, Κανελλόπουλος (46′ Φερνάντες), Τεραζίου, Γρομητσάρης, Ρέτσος, Μπουλούλης (75′ λ.τ Ρουμελιώτης), Καλλαντζή (70′ Γρόζντανιτς), Φρόκου, Ντερβίση (61′ Φρίμπονγκ), Γραμμένος, Κεδίκογλου (70′ Γιακουμάκης).

Ηρακλής (Πετράκης): Νικοπολίδης, Ουές (86′ Σιδεράς), Αναστασίου, Κράιντζ (86′ Αναστασιάδης), Δημητρίου, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (75′ Ντουρμισάι), Ντέλετιτς (75′ Τσιντώνης), Ουάρντα (82′ Ντόβενταν), Εραμούσπε.

«Τρίποντο» και για τη Νίκη Βόλου με 1-0 επί της Αναγγέννησης Καρδίτσας, με τους Βολιώτες να πηγαίνουν πλέον στους 25 βαθμούς.

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΣΚΟΡΕΡ: 63′ Λουκίνας κεφ.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Πασαλίδης, Ντιαλόσι, Σίλβα (76′ Έππας), Στοΐλκοβιτς (56′ Λώλης), Πλέγας (86′ Βουτσάς), Λουκίνας, Πέττας (86′ Κιβρακίδης), Φερνάντεθ (76′ Γιακουμάκης).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο (55′ Μανουσάκης), Μπούσης (46′ Νινίκας), Γκόλιας, Μπάλτας (65′ Μουστακόπουλος), Νοικοκυράκης, Ανδρέου (46′ Σοΐρι), Κάσσος, Καρίμ (55′ Νικολιάς).

Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νησου)

Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Τσικλητάρη (Πιερίας)

Κίτρινες: Πλέγας, Πασαλίδης, Λώλης – Μπαλτάς, Κάσσος, Νοικοκυράκης

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ του Α΄ ομίλου της Super League 2

Asteras B’ AKTOR – Ηρακλής 0-2

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15η)

Ηρακλής – Νίκη Βόλου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Aktor Β’