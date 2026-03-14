Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 17:30

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

Ο Νέστος επικράτησε της Καβάλας με 2-1 στη Χρυσούπολη και έκανε σπουδαίο βήμα στην μάχη για την παραμονή στη Super League 2 από τα πλέι άουτ του Α’ ομίλου. Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Χρυσούπολης έφτασε τους 20 βαθμούς και πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας που χαρίζει σωτηρία, την ώρα που η συντοπίτισσά της έμεινε στους 17 και την 3η θέση.

Και τα τρία γκολ της σημαντικής αναμέτρησης σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, με τον Λέλεκα να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχου στο 54′ και τον Σαπουντζή να δίνει αέρα δύο τερμάτων στον Νέστο 20 λεπτά. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο 90ο λεπτό με τον Παπαδόπουλο.

Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα 2-1

ΣΚΟΡΕΡ: 54′ Λέλεκας 74′ Σαπουντζής – 90′ Παπαδόπουλος

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Δαλιανόπουλος, Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής, Δούμτσης (68′ Τσίκος), Κωστίκα (46′ Σαπουντζής), Σταυρόπουλος (62′ Αντεσίνα), Σέα (88′ Ντοναλντόνι).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Στίκας, Κολλαράς (70′ Μιλούνοβιτς), Βοριαζίδης, Γαβριηλίδης, Ελ Καντουσί (70′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος (60′ Παπαδόπουλος), Κατσουλίδης (80′ Κουντουριώτης), Μπρέγκου (80′ Ρόβας).

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Βαλιώτης (Λάρισας)
Κίτρινες: Τσαμούρης, Σαπουντζής, Σέα – Κατσουλίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Στίκας
Κόκκινες: 81′ Αλιατίδης, 90+2′ Γιαννίκογλου.

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Ζωντανός στη μάχη της παραμονής παρέμεινε ο Καμπανιακός μετά το εμφατικό 3-2 επί του ΠΑΣ Γιάννινα. Το νικητήριο γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσε ο Μωυσίδης  με σουτ στο 80 λεπτό, με τη νίκη αυτή να φέρνει τον Καμπανιακό στους 13 βαθμούς. Στους 9 μόλις βαθμούς παρέμειναν οι Γιαννιώτες και πλέον τα πράγματα για την παραμονή τους έγιναν ακόμη πιο δύσκολα.

Αξίζει να σημειωθεί οτι στην αναμέτρηση αυτή είχαμε και τέσσερα δοκάρια, τα τρία για τους φιλοξενούμενους, συγκεκριμένα από τους Γαρύφαλλου (17′), Σελιμάι (48′), Μπουλάρι (61′) και Κασέμι (78′).

ΣΚΟΡΕΡ: 20′ Ν. Καθάριος, 30′ Γαρύφαλλος, 80′ Μωυσίδης – 28′ πεν, 35′ Κασέμι

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Παντεκίδης (77′ Χατζηκυριάκος), Παπαστεριανός, Τσαπακίδης, Καστίδης (68′ Ελευθεριάδης), Σαρβανίδης, Παπακωνσταντίνου (68′ Αμπουντού), Γαρύφαλλος, Κεσίδης (59′ Μωυσίδης), Ντουμάνης, Ν. Καθάριος (68′ Δερμιτζάκης).

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Χαβαλές, Δούμας, Κιτσάκης, Ναούμης (84′ Αθανασίου), Κριμιτζάς (84′ Παπαδόπουλος), Τουτόντα (67′ Καφενζής), Κασέμι, Σελιμάι (64′ Παναγιωτακόπουλος), Κοντονίκος (84′ Κρυπαράκος), Μπουλλάρι.

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Καστίδης – Δούμας, Κρυπαράκος
Κόκκινες:

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ 0-1

Εξάλλου ο ΠΑΟΚ Β΄ πέτυχε μία ακόμη νίκη στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου αυτή τη φορά με 1-0 μέσα στον Μακεδονικό. Οι ασπρόμαυροι που δείχνουν πως είναι το απόλυτο αφεντικό του μίνι πρωταθλήματος έφτασαν τους 24 βαθμούς και φυσικά είναι άνετα πρώτοι. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Πέδρο Λούκας στο 58′, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο.

ΣΚΟΡΕΡ: 58′ Πέδρο Λούκας

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι, Κωνσταντινίδης, Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς, Καραμπέρης, Λαβάλ (87′ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Αμανατίδης (87′ Νίκος), Καντάβ.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Πολυκράτης (46′ Πέδρο Λούκας), Τσοπούρογλου, Αλμασίδης, Αδάμ (46′ Ραϊχανί), Μπέρδος (69′ Τσιφούτης), Μούστμα (69′ Καλόγηρος), Γκιτέρσος (85′ Μπαταούλας).

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Μαυρίδης (Κιλκίς), Τραούδας (Πιερίας)
Κίτρινες: Αμανατίδης, Βερχόφεν
Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του Α’ ομίλου της Super League 2

Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα 2-1

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’  0-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική των πλέι άουτ (6η)

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Χαλάστρας

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Χωρίς νικητή (0-0) έληξε το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Νίκη Βόλου, με τους κυανόλευκους που έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στη Super League 2 εδώ και μερικές αγωνιστικές να παραμένουν αήττητοι και να έχουν πλέον 35 βαθμούς.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής (77′ Γιαννούτσος), Κράιντς (77′ Χάμοντ), Τσάκλα, Φοφανά (83′ Τσιντώνης), Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντέλετιτς (68′ Τζίμας), Ουάρντα, Εραμούσπε, Μάναλης (83′ Ντουρμισάι).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος (85′ Κιβρακίδης), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Έππας (85′ Βουτσάς), Στοΐλκοβιτς (59′ Λώλης), Πέττας (85′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (77′ Λέο), Φερνάντεθ.

 Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ του Α’ ομίλου της Super League 2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Asteras B’ 2-2

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0


Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική των πλέι οφ (6η) 

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Αστέρας Aktor Β’

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
