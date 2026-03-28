Το λάθος του Νέντοβιτς: «Δεν έπρεπε να φύγω από τον Παναθηναϊκό»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στο Eurohoops, μετά την ήττα που γνώρισε η Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 107-97 στο Telekom Center Athens.

Ο γκαρντ της ομάδας του Πριγκιπάτου, χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή του να φύγει από τον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι είναι πάντα όμορφο για εκείνον να επιστρέφει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νέντοβιτς αγωνίστηκε με τα πράσινα τη διετία (2020-2022), το εν λόγω διάστημα ωστόσο, το Τριφύλλι φιγούραρε σε χαμηλές θέσεις στη Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νέντοβιτς

«Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζω εδώ. Το λατρεύω και δείχνει φυσιολογικό για μένα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από τα δύο μου χρόνια στον Παναθηναϊκό. Όταν κοιτάζω προς τα πίσω, θα έλεγα ότι ήταν ένα από τα μεγάλα μου λάθη να φύγω, βλέποντας πως είναι η ομάδα τώρα, με τον κόσμο να ‘χει επιστρέψει στο γήπεδο. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά σίγουρα είναι πάντα ευχάριστο να επιστρέφω και το κοινό όπως πάντα με υποδέχτηκε όμορφα.

Σίγουρα θα ήταν πιο καλό να έπαιζα στον Παναθηναϊκό με ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ. Όταν υπέγραψα στην ομάδα για τη δεύτερη σεζόν, ήλπιζα ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψα. Δεν συνέβη και δεν ένιωθα σίγουρος πως, θα ήταν τα πράγματα. Ξαναλέω ότι αν ήξερα τότε αυτά που γνωρίζω τώρα, ποιος ξέρει τι θα γινόταν…».