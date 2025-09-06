Παίκτης της Μονακό και επίσημα ο Νέντοβιτς (pic)
Την απόκτηση του Νεμάνια Νέντοβιτς ανακοίνωσε επίσημα η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, το Σάββατο.
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Μετά από τρεις σεζόν, ο Ερυθρός Αστέρας αποδέσμευσε τον 34χρονο γκαρντ, παρότι είχε υπογράψει διετή επέκταση νωρίτερα στη χρονιά. Πλέον, ο Σέρβος θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, για λογαριασμό της Μονακό.
Οι Μονεγάσκοι μετά τον τελικό της περσινής Euroleague, προσθέτουν έναν έμπειρο παίκτη στο ρόστερ του, και ευελπιστούν να ενισχύσει με την ποιότητά του στην προσεχή σεζόν.
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μετράει συνολικά 229 συμμετοχές στη Euroleague, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε 9 πόντους 1 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 18,3 λεπτά παιχνιδιού στη διοργάνωση.
Η σχετική ανάρτηση:
Nemanja Nedovic atterrit sur le Rocher ! 🇲🇨
L’arrière serbe (34 ans, 1,92 m) arrive en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade pour prendre feu derrière l’arc 🎯 🇷🇸
Bienvenue Nemanja ! 🙌
🗣 Retrouvez le communiqué officiel et sa réaction sur notre site 📝
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 6, 2025
