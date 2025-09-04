Στην Μονακό ο Νέντοβιτς

Έτοιμη να ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική κίνηση είναι η Μονακό, αφού όπως αναφέρουν από τη Σερβία ο Νεμάνια Νέντοβιτς είναι μια… ανάσα από το να γίνει κάτοικος Πριγκιπάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η «Μeridian Sports» ο Σέρβος γκαρντ, που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα συμφώνησε με τους Μονεγάσκους και έτσι θα φορέσει τη φανέλα τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Euroleague και το γαλλικό πρωτάθλημα.

Έτσι ο «Νέντο» θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, ενώ θα συνυπάρξει στην περιφέρεια της Μονακό με παίκτες όπως ο Μάικ Τζέιμς, ο Έλι Οκόμπο, ο Τζόρνταν Λόιντ, ο Νικ Καλάθης και ο Μάθιου Στραζέλ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό ροτέισον στα γκαρντ.

Σε 27 ματς στην περσινή Euroleague ο Νέντοβιτς μέτρησε 9,2 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,4 ριμπάουντ. Mε τους Σέρβους κατέκτησε μία Αδριατική λίγκα, δύο πρωταθλήματα Σερβίας και τρία Κύπελλα Ραντιβόι Κόρατς.