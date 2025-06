«Παραμένει στον Ερυθρό Αστέρα ο Νέντοβιτς» (pic)

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027.

Όπως αναφέρουν σερβικά ΜΜΕ, ο 33χρονος γκαρντ συμφώνησε με τη διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου για την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, αποδεχόμενος παράλληλα μείωση στις ετήσιες αποδοχές του.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα από το 2022, ενώ είχε αγωνιστεί στον σύλλογο και την περίοδο 2008–2012, όταν έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

🚨EXCLUSIVE🚨

Nemanja Nedovic accepted 2-year contract extension deal with Crvena Zvezda with reduced salary. As i wrote yesterday

Nedovic refused bigger offer from Turkish team who isn’t playing European competition and will retire in his favourite colours.#kkcz #EuroLeague

— Vuk (@DojeVS) June 3, 2025