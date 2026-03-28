28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 14:35

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή επιστήμονες και τεχνικούς, χωρίς ωστόσο να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς.

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων.

Παρά την έντασή του, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη.

Η φύση του σεισμού και η «ιδιόρρυθμη» ακολουθία

Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, το φαινόμενο παρουσιάζει μια «ιδιόρρυθμη ακολουθία», γεγονός που σημαίνει ότι δεν ακολουθεί το κλασικό μοτίβο προσεισμών και μετασεισμών.

Ο σεισμός ήταν σχετικά ρηχός, με εστιακό βάθος περίπου 10,6 χιλιομέτρων, κάτι που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενο μεγαλύτερο σεισμό, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, καθώς η περιοχή έχει παρουσιάσει αυξημένη σεισμικότητα τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Οι μετασεισμοί που καταγράφονται θεωρούνται φυσιολογικοί, αλλά η συχνότητά τους διατηρεί το ενδιαφέρον των ειδικών.

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο του συνεδρίου, για τη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος, ο καθηγητής περιέγραψε μια εξελισσόμενη κατάσταση με επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά χωρίς λόγο πανικού.

«Για το Άγιο Όρος έχουμε έναν επιστημονικό γρίφο, ο οποίος αναπτύσσεται τα δύο τελευταία χρόνια… έχουμε μία συνεχή δραστηριότητα από ένα συγκεκριμένο ρήγμα χερσαίο και θαλάσσιο», σημείωσε, εξηγώντας ότι η σεισμικότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Οι ζημιές στις μονές και οι πρώτες αυτοψίες

Την ίδια ώρα, έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι πρώτες αυτοψίες στα κτίρια του Αγίου Όρους, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Ηλίας Περτζινίδης να δίνει μια σαφή εικόνα της κατάστασης.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί αφορούν κυρίως ρωγμές σε τοιχοποιίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται διαχειρίσιμες και αναμενόμενες για σεισμούς τέτοιου μεγέθους, σύμφωνα με το thestival.gr.

Περισσότερες βλάβες εντοπίζονται σε ιστορικές μονές όπως η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, η Ιερά Μονή Ζωγράφου, η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, δηλαδή σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο.

Η επιτάχυνση του εδάφους

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά την επιτάχυνση του εδάφους που καταγράφηκε, ιδιαίτερα στη Μονή Βατοπαιδίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τιμή αυτή ξεπέρασε την επιτάχυνση σχεδιασμού, δηλαδή το επίπεδο στο οποίο υποτίθεται ότι αντέχουν οι κατασκευές.

Παρόλα αυτά, δεν σημειώθηκαν καταρρεύσεις, γεγονός που αποδίδεται στις εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς. Οι παρεμβάσεις αυτές φαίνεται να έχουν θωρακίσει αποτελεσματικά τα ιστορικά κτίρια, επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη σεισμική καταπόνηση.

Συνεχείς δονήσεις και ανάγκη επαγρύπνησης

Παρά τη σχετικά καλή εικόνα των ζημιών, το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνεται, καταγράφονται σχεδόν καθημερινά μικρότερες δονήσεις, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο δεν έχει ακόμη εκτονωθεί πλήρως.

Αν και οι ειδικοί δεν εκφράζουν φόβους για άμεση κλιμάκωση, η εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιες σεισμικές ακολουθίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Οι νέες και παλαιότερες ρωγμές θα αποκατασταθούν, ενώ αναμένεται και νέα τεχνική έκθεση για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων.

