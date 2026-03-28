Επικαιρότητα 28 Μαρτίου 2026, 10:28

Στο Άγιο Όρος ο Βασίλης Κικίλιας για αυτοψίες σε λιμένες

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Spotlight

Στο Αγιο Ορος μεταβαίνει το Σάββατο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στους λιμένες των Μονών Ιβήρων και Μεγίστης Λαύρας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του υπουργείου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της χώρας, με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 13,1 εκ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης περιοχών με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως το Άγιο Όρος.

Τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν φέτος, στα τέλη Ιουνίου. Για τη Μονή Μεγίστης Λαύρας, το έργο αφορά την αναβάθμιση της λιμενικής εγκατάστασης, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση, την προστασία του μνημειακού και αρχαιολογικού αποθέματος και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της περιοχής.

Η θαλάσσια πρόσβαση αποτελεί βασική -και σε πολλές περιπτώσεις- τη μοναδική αξιόπιστη δίοδο εξυπηρέτησης, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Με την ολοκλήρωση του έργου, βελτιώνονται οι συνθήκες ελλιμενισμού και φορτοεκφόρτωσης, προστατεύεται η ακτογραμμή και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή προσέγγιση δυνάμεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Για τη Μονή Ιβήρων, η αναβάθμιση του λιμένα στοχεύει στη λειτουργία του ως δεύτερη βασική πύλη εισόδου στο Άγιο Όρος, συμπληρωματικά προς το λιμάνι της Δάφνης. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια επιβατικά, αλιευτικά και εμπορικά σκάφη. Παράλληλα, μειώνεται η επιβάρυνση του υφιστάμενου λιμένα και διασφαλίζεται εναλλακτική πρόσβαση σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών.

Επιπροσθέτως, έχει δρομολογηθεί η αναβάθμιση του λιμανιού της Ουρανούπολης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που εκτείνεται από την ωρίμανση των μελετών έως την υλοποίηση των έργων, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 360.000 ευρώ. Σε πρώτο στάδιο, προβλέπεται η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο, με στόχο την ορθή προετοιμασία του διαγωνισμού και του φακέλου του έργου. Ακολουθεί η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών, καθώς και των αναγκαίων ερευνών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού λιμένα, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας, παράλληλα, την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Επικαιρότητα 26.03.26

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF στον Λίβανο
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 10:23

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Το Ισραήλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

