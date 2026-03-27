Ο Εμπαπέ αποκάλυψε ότι «είδωλό του» είναι ο Κριστιάνο

Οι ποδοσφαιριστές έχουν κι αυτοί τα θέματά τους, πίσω από τον λαμπερό κόσμο μιας μεγάλης ομάδας, ειδικά αν αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, έξω από το χορτάρι του γηπέδου και τα φώτα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέστρεψε στα γκολ μετά από 1,5 μήνα καθώς άνοιξε τον δρόμο για τη φιλική νίκη (2-1) της Γαλλίας επί της Βραζιλίας και με την ευκαιρία αυτή εξήγησε γιατί χρωστάει χάρη στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ αποκάλυψε, με δήλωσή του, ότι θεωρεί «είδωλό του» τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Εμπαπέ αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που τώρα παίζει στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Τι έχει συμβεί μεταξύ τους; «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το είδωλό μου. Όταν πέρασα δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, τον τηλεφώνησα και με βοήθησε να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτόν», δήλωσε ο Εμπαπέ, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιλιάν Εμπαπέ αναφέρεται στον Ρονάλντο. Στις 20/12/25 ο σταρ της Ρεάλ είχε σκοράρει κατά της Σεβίλλης και έφτασε τα 59 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε ο Πορτογάλος επιθετικός από το 2013.

Μετά το τέλος του προαναφερόμενου αγώνα, ο Εμπαπέ είχε δηλώσει: «Ο Κριστιάνο είναι φίλος μου και είδωλό μου. Ο πανηγυρισμός ήταν αφιερωμένος σε αυτόν. Ο Κριστιάνο με βοήθησε να προσαρμοστώ εδώ. Θέλω να του στείλω τις καλύτερες ευχές μου, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος (θυμίζουμε ότι το ματς έγινε 20/12. Ο Κριστιάνο με βοήθησε πολύ όταν ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλήσαμε πολύ πριν έρθω εδώ, Έχω τον δικό μου πανηγυρισμό, αλλά ήθελα να το αφιερώσω σε αυτόν».

Μετά την φιλική νίκη επί της Γαλλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» Ντιντιέ Ντεσάν αποκάλυψε ότι οι αλλαγές τόσο του Ντεμπελέ όσο και του Κιλιάν Εμπαπέ ήταν μέρος σχεδίου του πριν από τον αγώνα και όχι αποτέλεσμα τραυματισμού:

«Ο Κιλιάν τα πάει πολύ καλά. Το σχέδιο ήταν πάντα να παίξει μία ώρα. Το ίδιο ίσχυε και για τον Ουσμάν», δήλωσε ο Ντεσάν που πρόσθεσε ότι «υπάρχει χημεία μεταξύ των δυο (Εμπαπέ και Ντεμπελέ) και προσθέτουμε τον Ολίζε και τον Εκιτίκε σε αυτόν που πέτυχε ένα όμορφο γκολ».

Πάντως, θα κάνει αλλαγές ενόψει του αγώνα με την Κολομβία.