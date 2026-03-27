Δύο γρήγορα γκολ από την Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα (vids)

Με γρήγορο γκολ ξεκίνησε η Εθνική Ελπίδων κόντρα στην αντίστοιχη της Μάλτας καθώς στο 16ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ωραία προσπάθεια.

Ο Κωστούλας έκανε όμορφη κίνηση και ασίστ για τον Γκούμα ο οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη.

Το 1-0 της Εθνικής

Επτά λεπτά μετά ήρθε και το 2-0 όταν ο Άλεν εκτέλεσε κόρνερ και ο Κούτσιας με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έγραψε το 2-0.

Το 2-0 της Εθνικής: