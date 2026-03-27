Ο Λευκός Οίκος συνέχισε τις αναρτήσεις μυστηριώδους περιεχομένου μετά το βίντεο που φέρεται να δημοσιεύτηκε και να διαγράφηκε, ανεβάζοντας νέο υλικό που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς προετοιμάζεται.

Νέο βίντεο με παραμορφωμένο ήχο

Λίγες ώρες αργότερα, αναρτήθηκε ακόμη ένα βίντεο, το οποίο ξεκινά με μαύρη οθόνη και στη συνέχεια εμφανίζει ένα σκίτσο του Λευκού Οίκου με τη φράση «Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Στο ηχητικό ακούγεται μια ακατάληπτη, παραμορφωμένη φωνή. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι, όταν το απόσπασμα αναπαραχθεί ανάποδα, διακρίνεται η φράση «Exciting announcement tomorrow» («Μεγάλη ανακοίνωση αύριο»).

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται ως λεζάντα και το emoji της «σιωπής», στοιχείο που ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για σκόπιμα κρυπτικό μήνυμα.

Cryptic video posted within the last hour by the White House with the emoji “🤫” which when you play it in reverse says: “Exciting announcement tomorrow.” pic.twitter.com/dKjthSzKlO — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο λογαριασμός της κυβέρνησης Τραμπ ανάρτησε ακόμη ένα σκίτσο του Λευκού Οικού με την φράση «κάτι νέο» να αναγράφεται πάνω της και μια μπάρα αντίστοιχη της φόρτισης να «γεμίζει» σταδιακά. Ενώ η λεζάντα γράφει: «Σύντομα».

Αργότερα, ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας εφαρμογής του Λευκού Οίκου όπου σύμφωνα με την ανάρτηση θα παρέχει: «Ζωντανές μεταδόσεις. Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Κατευθείαν από την πηγή — χωρίς φίλτρο»

«Η συζήτηση που παρακολουθούν όλοι, τώρα στα χέρια σου», αναφέρεται στη λεζάντα, ενώ το βίντεο παραπέμπει στις εξελίξεις του πολέμου.

Όπως φαίνεται, ο Λευκός Οίκος παίζει με τη διπλή σημασία της λέξης launched, που σημαίνει τόσο «εκτόξευση» όσο και «κυκλοφορία». Μένει να φανεί αν θα ακολουθήσει και κάποια άλλη ανακοίνωση.

Πιξελιασμένες εικόνες χωρίς εξήγηση

Παράλληλα, αναρτήθηκαν τρεις έντονα πιξελιασμένες εικόνες. Οι δύο φαίνεται να απεικονίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και η τρίτη τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, χωρίς καμία διευκρίνιση στις λεζάντες για το περιεχόμενο ή τον σκοπό τους.



Το περιεχόμενο δεν περιορίστηκε μόνο στον Λευκό Οίκο, καθώς και η Federal Communications Commission ανήρτησε αντίστοιχη πιξελιασμένη εικόνα, συνδέοντάς τη με συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου.

Το timing πίσω από τις αναρτήσεις

Οι αινιγματικές αναρτήσεις δεν εμφανίζονται σε «ουδέτερο» χρόνο. Έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 πλησιάζουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα για τη δεύτερη θητεία του, εντείνοντας το πολιτικό διακύβευμα και την αβεβαιότητα γύρω από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Σενάρια για παραβίαση ή σκόπιμο μήνυμα

Όπως και με το πρώτο βίντεο, έτσι και τώρα, σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.

Κάποιοι θεωρούν ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι πρόκειται για σκόπιμη, αινιγματική επικοινωνιακή κίνηση από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στους χρήστες. Ο Καέλαν Ντορ, αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, έγραψε σε ανάρτησή του ότι «όλα θα γίνουν σαφή σε εύθετο χρόνο», ενώ σε ανάρτηση με το αινιγματικό βίντεο έγραψε: «σχεδόν φτάσαμε»

Την ίδια ώρα, χρήστες και σχολιαστές εκφράζουν από έντονη κριτική μέχρι ενθουσιασμό. Κάποιοι σχολιάζουν ότι «πριν λίγα χρόνια θα νομίζαμε ότι ο λογαριασμός έχει χακαριστεί», ενώ άλλοι παρομοιάζουν τις εικόνες με «λογοκριμένα έγγραφα τύπου Έπσταϊν».

Δεν λείπουν και τα πιο ευφάνταστα σενάρια, που κάνουν λόγο για αποκαλύψεις γύρω από εξωγήινους, νέα νομισματικά σχέδια ή ακόμη και τεχνολογικά προϊόντα που φέρουν το όνομα του Τραμπ.

Έδαφος για θεωρίες και εικασίες

Οι αναρτήσεις εμφανίζονται σε ένα ήδη «φορτισμένο» διαδικτυακό περιβάλλον. Το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα όπως τα αρχεία για UFO, ενώ παράλληλα κινήσεις με έντονο συμβολισμό —όπως παρουσιάσεις νέας τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο— έχουν τραβήξει την προσοχή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα αινιγματικά βίντεο και οι αλλοιωμένες εικόνες δεν άργησαν να πυροδοτήσουν ερμηνείες: από συντονισμένη επικοινωνιακή στρατηγική έως σενάρια που κινούνται εκτός πολιτικού πλαισίου.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο

Οι αναρτήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, κίνηση που θα ενίσχυε τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και θα έδινε περισσότερες επιλογές σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση χερσαίας εισβολής, η Τεχεράνη θα ενεργοποιήσει τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ενδεχομένως νέο μέτωπο, σύμφωνα με τη New York Post.

*Με πληροφορίες από: Reuters, NDTV, Newsweek, New York Post, The Washington Post